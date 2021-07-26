快訊

跆拳道／16強一度領先遭逆轉 劉威廷不敵上屆奧運銅牌

找到了！旗津海域發現男童遺體 搜救人員冒風浪打撈中

聽新聞
test
0:00 / 0:00

宣導路口交通安全出新招 基市邀八耐舜子創作6幅漫畫

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市政府邀人氣漫畫家「八耐舜子」合作宣導交通安全，提升民眾對交通安全認知，降低事故發生率。圖／基市府提供
基隆市政府邀人氣漫畫家「八耐舜子」合作宣導交通安全，提升民眾對交通安全認知，降低事故發生率。圖／基市府提供

基隆市政府邀人氣漫畫家「八耐舜子」合作宣導交通安全，提升民眾對交通安全認知，降低事故發生率。市長林右昌說，希望透過八耐舜子幽默風格漫畫，讓大家能更清楚城市交通安全指引，人人快樂出門，平安返家。

基隆市政府為即將到來的城市博覽會暖身，推出全新交通安全宣導方案，希望能擺脫過去常見較死板的宣導方式。市府上周宣布與知名插畫家「好想兔」合作，連結行人、自行車安全等多元主題，妝點火車站南站候車亭及市區12個重要路口交通號誌控制箱，今天又宣布與八耐舜子合作成果。

基隆市近5年道路交通事故約六成發生在路口，林右昌說，八耐舜子呈現的漫畫主題，就緊扣「車輛行經路口應暫停，讓行人先行」、「轉彎車讓直行車先行」、「兩段式左轉」、「打方向燈」、「行經路口放慢速度」及交通部提倡「路口慢看停」交通安全指引，希望更能吸引民眾目光，並遵字各項交通安全指引，防範發生事故。

基市府觀光及城市行銷處長曾姿雯表示，2021基隆城市博覽會除呈現基隆不一樣面貌，更重要的是要成為全台城市發展的典範及指標。希望藉由這項宣導活動，讓市民對城市交通安全有更深的體認，落實遵守各項交安規範。

曾姿雯說，首波透過好想兔簡約逗趣插畫，讓市民朋友秒懂行人與自行車正確用路安全行為，緊接著推出八耐舜子輕鬆風趣的多圖漫畫，讓市民朋友對汽機車用路指引更清楚。城際轉運站、地標豎梯等嶄新地標也融入作品中。

觀銷處表示，為了鼓勵及吸引更多市民注意及遵守交通規則，即日起到8月24日在臉書「魅力基隆」粉絲團舉辦抽獎活動，獎品有「小漢堡空氣清淨機」、「隨身筋膜震動按摩槍」、「冷熱眼部按摩器」、「便利商店禮券」等，歡迎民眾踴躍參與，詳情可上「魅力基隆」粉絲專頁查詢，網址：https://www.facebook.com/1587111954882044/posts/2890198894573337/?d=n。

基隆市政府邀人氣漫畫家「八耐舜子」合作宣導交通安全，提升民眾對交通安全認知，降低事故發生率。圖／基市府提供
基隆市政府邀人氣漫畫家「八耐舜子」合作宣導交通安全，提升民眾對交通安全認知，降低事故發生率。圖／基市府提供
基隆市政府邀人氣漫畫家「八耐舜子」合作宣導交通安全，提升民眾對交通安全認知，降低事故發生率。圖／基市府提供
基隆市政府邀人氣漫畫家「八耐舜子」合作宣導交通安全，提升民眾對交通安全認知，降低事故發生率。圖／基市府提供
基隆市政府邀人氣漫畫家「八耐舜子」合作宣導交通安全，提升民眾對交通安全認知，降低事故發生率。圖／基市府提供
基隆市政府邀人氣漫畫家「八耐舜子」合作宣導交通安全，提升民眾對交通安全認知，降低事故發生率。圖／基市府提供
基隆市政府邀人氣漫畫家「八耐舜子」合作宣導交通安全，提升民眾對交通安全認知，降低事故發生率。圖／基市府提供
基隆市政府邀人氣漫畫家「八耐舜子」合作宣導交通安全，提升民眾對交通安全認知，降低事故發生率。圖／基市府提供
基隆市政府邀人氣漫畫家「八耐舜子」合作宣導交通安全，提升民眾對交通安全認知，降低事故發生率。圖／基市府提供
基隆市政府邀人氣漫畫家「八耐舜子」合作宣導交通安全，提升民眾對交通安全認知，降低事故發生率。圖／基市府提供

基隆 自行車

延伸閱讀

影／為復課預做準備 基市補教人員今明快篩、打疫苗

雙北禁內用人潮湧基隆？林右昌：家人也要梅花座或隔板

過去納莉、象神風災最嚴重地區 林右昌視察堵南抽水站

時雨量破50或3小時100毫米恐成災 林右昌：做最好準備

相關新聞

台鐵台東機務段升格 助提升東部人才培育

因應南迴鐵路電氣化及新型電聯車投入東部營運，車輛檢修及運轉任務將更為重要，立委劉櫂豪推動台鐵局「台東機務分段」升格「台東...

宣導路口交通安全出新招 基市邀八耐舜子創作6幅漫畫

基隆市政府邀人氣漫畫家「八耐舜子」合作宣導交通安全，提升民眾對交通安全認知，降低事故發生率。市長林右昌說，希望透過八耐舜...

台東關山農會送「米乖乖」 盼無災害打火兄弟少出勤

台東縣關山鎮農會總幹事邱美玲今天代表農會致贈人氣夯品「關山米乖乖」，給關山消防、義消分隊，感謝他們在疫情底下揮汗守護家園...

台東南迴4鄉816戶上午無預警停電 台電：鹽霧害影響

台東縣南迴大武、太麻里、達仁和金峰4鄉今天上午無預警停電，台電台東營業處檢修發現是線路設備故障，有816戶受影響，約2個...

台東莫德納剩5586劑？ 縣府：今下午打完無剩餘

中央流行疫情指揮中心昨天公布台東縣還有5586劑莫德納疫苗，將於8月2日到6日陸續屆期。縣府今天表示，昨天起降齡5歲施打...

桃教產籲：高三國三學生統一停課 比照基隆市

桃園市長鄭文燦今表示，將調查全市高中以下學生出席率，若全市缺課率超過2成，就會研議停課。桃園市教育產業工會認為，市府應該...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。