宣導路口交通安全出新招 基市邀八耐舜子創作6幅漫畫

基隆市政府邀人氣漫畫家「八耐舜子」合作宣導交通安全，提升民眾對交通安全認知，降低事故發生率。市長林右昌說，希望透過八耐舜子幽默風格漫畫，讓大家能更清楚城市交通安全指引，人人快樂出門，平安返家。

基隆市政府為即將到來的城市博覽會暖身，推出全新交通安全宣導方案，希望能擺脫過去常見較死板的宣導方式。市府上周宣布與知名插畫家「好想兔」合作，連結行人、自行車安全等多元主題，妝點火車站南站候車亭及市區12個重要路口交通號誌控制箱，今天又宣布與八耐舜子合作成果。

基隆市近5年道路交通事故約六成發生在路口，林右昌說，八耐舜子呈現的漫畫主題，就緊扣「車輛行經路口應暫停，讓行人先行」、「轉彎車讓直行車先行」、「兩段式左轉」、「打方向燈」、「行經路口放慢速度」及交通部提倡「路口慢看停」交通安全指引，希望更能吸引民眾目光，並遵字各項交通安全指引，防範發生事故。

基市府觀光及城市行銷處長曾姿雯表示，2021基隆城市博覽會除呈現基隆不一樣面貌，更重要的是要成為全台城市發展的典範及指標。希望藉由這項宣導活動，讓市民對城市交通安全有更深的體認，落實遵守各項交安規範。

曾姿雯說，首波透過好想兔簡約逗趣插畫，讓市民朋友秒懂行人與自行車正確用路安全行為，緊接著推出八耐舜子輕鬆風趣的多圖漫畫，讓市民朋友對汽機車用路指引更清楚。城際轉運站、地標豎梯等嶄新地標也融入作品中。