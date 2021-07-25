太麻里焚風高溫飆破40度 冰店：剉了一上午冰

台東縣南迴地區今天吹起焚風，其中太麻里鄉飆出攝氏40度以上高溫；太麻里一家冰店老闆娘說，從上午到現在一直在剉冰，大家想吃冰解熱，這種焚風吹得好不舒服。

中央氣象局網站，上午11時42分台東縣太麻里鄉出現攝氏40度高溫，台東鹿野39.3度居次；前5名都位於台東，均達37.7度以上。

中央氣象局長鄭明典也在臉書貼文，「好強勁的台東焚風，台北的盆地效應也很明顯，颱風外圍下沉氣流抑制了海風吹入盆地內。」氣象局太麻里測站中午12時1分測到40.6度高溫。

中央氣象局表示，受西南風沉降影響，花東等地天氣高溫炎熱，東南部地區有焚風發生的機率，白天花蓮縣縱谷、台東縣地區燈號亮橙燈，有38度極端高溫出現的機率；建議避免非必要的戶外活動、勞動及運動，注意防曬、多補充水分，防止熱傷害。