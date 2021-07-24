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基隆市公布十大防疫指引 廟口及愛四路夜市有加強版

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
基隆市公布十大防疫指引，廟口及愛四路夜市有加強版。圖／基隆市政府提供
基隆市公布十大防疫指引，廟口及愛四路夜市有加強版。圖／基隆市政府提供

基隆市長林右昌今天下午公布夜市加強版十大防疫指引，夜市中間禁設攤等。為衝刺基隆疫苗涵蓋率，建構更完善社會防疫網，7月26日到8月6日進行專案疫苗接種，對未來三級降二級，孩子無論送給保母照顧或回到幼兒園、安親班等教育場所更安心。

為衝刺基隆疫苗涵蓋率，林右昌表示， 7月26日到7月30日，將對補教業者955人施打；8月3日到8月6日針對視障及身障服務者共153位進行接種；機構保母已完成施打，7月31日將對223位居家保母施打疫苗，當天還針對成功陸橋、華三街、和平島及南榮等處攤販共362人接種疫苗。

林右昌還公布廟口及愛四路夜市加強版十大防疫指引，包括所有攤商「雙罩一套」；全面實施實聯制，所有攤位店家於明顯處掛上實聯制QR Code，結帳前出示簡訊確認；烹煮要遮罩，攤位烹煮區與用餐區以隔板區隔，熟食需有遮罩，禁止消費者徒手碰熟食；隔板梅花座，用餐區採梅花座或設隔板，桌間保持社交距離。

桌椅勤清消，消費者用餐消費後，業者立即以消毒水或酒精清消，才能再接待；全程戴口罩，進入夜市後，除定點座位飲食，需全程戴口罩；嚴禁邊走邊吃、邊走邊喝；公共區域內，禁脫罩吸菸；夜市路中禁設攤，維持動線順暢；帶環保餐具，鼓勵消費者自帶餐具環保杯等。

基隆市公布十大防疫指引，廟口及愛四路夜市有加強版。圖／基隆市政府提供
基隆市公布十大防疫指引，廟口及愛四路夜市有加強版。圖／基隆市政府提供
基隆市公布十大防疫指引，廟口及愛四路夜市有加強版。圖／基隆市政府提供
基隆市公布十大防疫指引，廟口及愛四路夜市有加強版。圖／基隆市政府提供
基隆市公布十大防疫指引，廟口及愛四路夜市有加強版。圖／基隆市政府提供
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疫苗 夜市 基隆

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