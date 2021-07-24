基隆市公布十大防疫指引 廟口及愛四路夜市有加強版

基隆市長林右昌今天下午公布夜市加強版十大防疫指引，夜市中間禁設攤等。為衝刺基隆疫苗涵蓋率，建構更完善社會防疫網，7月26日到8月6日進行專案疫苗接種，對未來三級降二級，孩子無論送給保母照顧或回到幼兒園、安親班等教育場所更安心。

為衝刺基隆疫苗涵蓋率，林右昌表示， 7月26日到7月30日，將對補教業者955人施打；8月3日到8月6日針對視障及身障服務者共153位進行接種；機構保母已完成施打，7月31日將對223位居家保母施打疫苗，當天還針對成功陸橋、華三街、和平島及南榮等處攤販共362人接種疫苗。

林右昌還公布廟口及愛四路夜市加強版十大防疫指引，包括所有攤商「雙罩一套」；全面實施實聯制，所有攤位店家於明顯處掛上實聯制QR Code，結帳前出示簡訊確認；烹煮要遮罩，攤位烹煮區與用餐區以隔板區隔，熟食需有遮罩，禁止消費者徒手碰熟食；隔板梅花座，用餐區採梅花座或設隔板，桌間保持社交距離。