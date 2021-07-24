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雙北禁內用人潮湧基隆？林右昌：家人也要梅花座或隔板

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
雙北禁內用人潮湧基隆？林右昌：家人也要梅花座或隔板。圖／基隆市政府提供
雙北禁內用人潮湧基隆？林右昌：家人也要梅花座或隔板。圖／基隆市政府提供

基隆市長林右昌今天下午在防疫記者會時，媒體詢問雙北都還是禁餐飲內用，是否擔心27日降級後人潮湧基隆？林右昌說，基隆是有條件開放，即便是同住的家人同桌的話，也還是要梅花座或隔板。

林右昌說，基隆並不是沒有條件的鬆綁，也不是沒有條件的開放，而是制定非常清楚的指引來引導大家，如果在基隆做得成功的話，可以提供全國其他夜市、縣市參考，這套作法應該是以運作順暢才對。

林右昌表示，對於餐廳內用，如果空間夠的話採梅花座，空間狹小無法採梅花座，就一定要用隔板，以基隆廟口夜市而言，每一個位置都要用隔板來隔離。

林右昌並說，很多民眾問，如果家人一起到餐廳用餐，是否可以用合菜、公筷母匙，不一定要一人一套的方式？林右昌說，合菜的部分必須由專人分菜，比較能確保衛生和安全，至於公筷母題中央目前不建議。即便是同住的家人同桌的話，也還是要梅花座或隔板。

至於火鍋店有沒有開放？林右昌說，限個人小火鍋開放，大家一起共鍋的方式不開放。

雙北禁內用人潮湧基隆？林右昌：家人也要梅花座或隔板。圖／基隆市政府提供
雙北禁內用人潮湧基隆？林右昌：家人也要梅花座或隔板。圖／基隆市政府提供

林右昌 基隆 梅花

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