徐榛蔚不等自購疫苗改打AZ 花蓮縣府說明原因

花蓮縣長徐榛蔚昨天施打第一劑AZ疫苗，也激勵不少縣民選擇AZ。為何突然在此時打疫苗？縣府今天說明，徐榛蔚考量警戒降級後，可能會有不少行程，為保護縣民安全和自己健康，才決定施打疫苗。

徐榛蔚昨天下午施打AZ疫苗後，接連兩天缺席縣府例行性線上防疫記者會，昨、今兩天都只有代理秘書長張逸華及衛生局長朱家祥出席。

記者會上張逸華主動提及，徐榛蔚原本確實想等到縣府委託盛弘醫藥自購的疫苗進來再施打，不過，警戒降級在即，縣長考量集會活動愈來愈多，尤其是喜宴、告別式等鄉親的行程邀約會不斷增加，為了保護鄉親，也讓自己健康不會給鄉親造成疑惑，才上1922公費疫苗預約平台登記並施打，這也是縣長為了保護自己和鄉親，現階段必須做的應變作為。

衛生局長朱家祥說，有些鄉親詢問，看到縣長接種AZ，對AZ有信心，但在1922平台只預約莫德納，要如何變更？他表示，等第四輪開放意願登記時，就能上網更改調整，此外，施打第一劑後約相隔10到12周可接種第二劑，屆時1922平台會主動寄發簡訊通知可以打第二劑了，再上網預約接種時間即可。