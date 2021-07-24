台東熱氣球嘉年華反彈聲浪大 辦不辦縣府鬆口研議

儘管台東縣議會同意疫情警戒降至2級後舉辦熱氣球嘉年華，不過包括活動場地鹿野鄉和大多數民眾反對舉辦，台東縣長饒慶鈴今天首度鬆口「是否舉辦仍在研議中」。

中央疫情指揮中心昨天宣布COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情警戒從7月27日至8月9日降至2級。台東縣長饒慶鈴今天召集相單位討論因應措施。

外界相當關心熱氣球嘉年華活動，饒慶鈴多次強調「一定舉辦」，台東縣議會也通過決議，疫情降至2級警戒時同意台東縣政府舉辦。不過，主辦場地的鹿野鄉和鄰近延平鄉均表達強烈反對，且民眾普遍反映希望今年取消，饒慶鈴今天在會中裁示再研議。

會後交通及觀光發展處長余明勳表示，熱氣球嘉年華活動目前尚未做出最後決定，辦或不辦還在研議中，如果最後決定要辦，時間和地點還要和地方溝通，尊重在地的聲音。

不過，月底會先辦「Fly for Taiwan」為台灣祈福祝禱活動，由剛開封不久的凱蒂貓球首航，但不對外開放，只有相關工作人員在現場立球展球後起飛。

饒慶鈴也宣布，餐廳開放內用，業者需依中央餐飲指引設隔板加強防疫，夜市仍禁內用一律外帶，且不可邊走邊吃，攤商數量會由現有開放1/2，增加到3/4，遊戲攤位仍不開放。

另外，杉原海水浴場、富山護漁區暫不開放。文健站已有31站疫苗施打率達8成，且長者施打疫苗已超過15天，同意31站可自27日開站上課，社區照顧關懷據點和聚福食堂從27日提供送餐取餐服務。