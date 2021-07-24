快訊

柔道／奧運初體驗並列第七 林真豪預約三年後再拚

沒去河南勘災卻先到西藏調研 習近平引發「護嫡系」猜想

台東熱氣球嘉年華反彈聲浪大 辦不辦縣府鬆口研議

中央社 / 台東縣24日電

儘管台東縣議會同意疫情警戒降至2級後舉辦熱氣球嘉年華，不過包括活動場地鹿野鄉和大多數民眾反對舉辦，台東縣長饒慶鈴今天首度鬆口「是否舉辦仍在研議中」。

中央疫情指揮中心昨天宣布COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情警戒從7月27日至8月9日降至2級。台東縣長饒慶鈴今天召集相單位討論因應措施。

外界相當關心熱氣球嘉年華活動，饒慶鈴多次強調「一定舉辦」，台東縣議會也通過決議，疫情降至2級警戒時同意台東縣政府舉辦。不過，主辦場地的鹿野鄉和鄰近延平鄉均表達強烈反對，且民眾普遍反映希望今年取消，饒慶鈴今天在會中裁示再研議。

會後交通及觀光發展處長余明勳表示，熱氣球嘉年華活動目前尚未做出最後決定，辦或不辦還在研議中，如果最後決定要辦，時間和地點還要和地方溝通，尊重在地的聲音。

不過，月底會先辦「Fly for Taiwan」為台灣祈福祝禱活動，由剛開封不久的凱蒂貓球首航，但不對外開放，只有相關工作人員在現場立球展球後起飛。

饒慶鈴也宣布，餐廳開放內用，業者需依中央餐飲指引設隔板加強防疫，夜市仍禁內用一律外帶，且不可邊走邊吃，攤商數量會由現有開放1/2，增加到3/4，遊戲攤位仍不開放。

另外，杉原海水浴場、富山護漁區暫不開放。文健站已有31站疫苗施打率達8成，且長者施打疫苗已超過15天，同意31站可自27日開站上課，社區照顧關懷據點和聚福食堂從27日提供送餐取餐服務。

熱氣球嘉年華 饒慶鈴 台東

延伸閱讀

台東縣防疫二級警戒指引出爐 開放餐飲內用 夜市不開放

疫情警戒調降 台東縣宣布27日起國中小校園解封

台東縣府今開會討論降級開放標準 傾向保守解封

疫苗接種率提前達成目標 台東24日60歲以上開打

相關新聞

雙北禁內用人潮湧基隆？林右昌：家人也要梅花座或隔板

基隆市長林右昌今天下午在防疫記者會時，媒體詢問雙北都還是禁餐飲內用，是否擔心27日降級後人潮湧基隆？林右昌說，基隆是有條...

宜蘭縣疫苗涵蓋率25.2% 林姿妙：提前達標

因應烟花颱風，宜蘭縣今天和昨天的疫苗接種服務暫停，縣長林姿妙表示，「颱風已經離開，明天將恢復施打疫苗。」同時，她宣布宜蘭...

徐榛蔚不等自購疫苗改打AZ 花蓮縣府說明原因

花蓮縣長徐榛蔚昨天施打第一劑AZ疫苗，也激勵不少縣民選擇AZ。為何突然在此時打疫苗？縣府今天說明，徐榛蔚考量警戒降級後，...

防疫降級台東熱氣球嘉年華辦不辦？縣府今回應：未確定

中央疫情指揮中心宣布三級警戒降二級，台東熱氣球嘉年華活動辦與不辦引起關注，不過，縣府今天說明嘉年華活動是否舉辦尚未確定，...

影／烟花掠過北台灣 長浪拍襲基隆吸引民眾觀浪

結構扎實的烟花颱風掠過北台灣，所帶來的滔天巨浪拍襲基隆、新北沿海礁岩，吸引不少民眾來到基隆海洋大學前拿著手機拍攝，近距離...

颱風過後另類災情大批海廢沖上岸 保麗龍數量驚人

烟花颱風龜速從台灣右側通過，目前海上警報已除，但連續多日海邊出現大浪，把海中的海廢都捲到岸上，瑞芳、基隆等海域今天上午出...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。