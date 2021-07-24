基隆深澳坑路大樹倒砸5車 私人土地恐只能自認倒楣

基隆市深澳坑路一處社區進出巷道，今天中午發生一棵大樹，疑因不堪連日大雨及強風吹襲傾倒，壓到停在樹下周圍空地5輛汽車，所幸都是輕微車損，因是私人土地，車主到場看到也傻眼，不知找誰賠償，可能只能自認倒楣。

據社區民眾指出，大樹是在今天中午近12時倒下去，可能颱風下大雨還有強風吹倒下去，車主多是住社區內住戶，車主得知後趕至現場查看愛車受損情況，發現總共有5輛車受損，但都只有不同程度車損。