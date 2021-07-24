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基隆深澳坑路大樹倒砸5車 私人土地恐只能自認倒楣

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
基隆深澳坑路大樹倒砸5車，私人土地恐只能自認倒楣。記者游明煌／翻攝
基隆深澳坑路大樹倒砸5車，私人土地恐只能自認倒楣。記者游明煌／翻攝

基隆市深澳坑路一處社區進出巷道，今天中午發生一棵大樹，疑因不堪連日大雨及強風吹襲傾倒，壓到停在樹下周圍空地5輛汽車，所幸都是輕微車損，因是私人土地，車主到場看到也傻眼，不知找誰賠償，可能只能自認倒楣。

據社區民眾指出，大樹是在今天中午近12時倒下去，可能颱風下大雨還有強風吹倒下去，車主多是住社區內住戶，車主得知後趕至現場查看愛車受損情況，發現總共有5輛車受損，但都只有不同程度車損。

民眾說，大樹長的地方及汽車停車處都屬社區外的私人土地，平時汽車會停放，社區住戶有不少人會停在空地，因是大家免費停的私人土地空地，不知要找誰賠，可能只能自認倒楣，恐怕求償無門。市警第二分局員警也趕至現場，警方說，都只有不同程度車損，目前還在了解狀況。

基隆深澳坑路大樹倒砸5車，私人土地恐只能自認倒楣。記者游明煌／翻攝
基隆深澳坑路大樹倒砸5車，私人土地恐只能自認倒楣。記者游明煌／翻攝

車主 基隆 颱風

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