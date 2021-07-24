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防疫降級台東熱氣球嘉年華辦不辦？縣府今回應：未確定
中央疫情指揮中心宣布三級警戒降二級，台東熱氣球嘉年華活動辦與不辦引起關注，不過，縣府今天說明嘉年華活動是否舉辦尚未確定，但「HELLO KITTY熱氣球」首航祈福儀式，確定月底舉行。
縣府交通及觀光發展處處長余明勳說，熱氣球活動分為兩個部分，一是嘉年華主體活動，另一首航祈福儀，大家可能會混淆，以為舉辦首航祈福儀式就是熱氣球嘉年華活動開始，這必須要釐清。
他說，今年熱氣球嘉年華因地點和時間尚未確定，所以是否能舉辦還是未知數，也有可能取消，但會用不同形式來呈現，例如不開放，但以直播立球展球方式，讓全國和世界同步連結台東熱氣球活動。
至於HELLO KITTY熱氣球首航祈福儀式，余明勳表示是採取直播方式來進行，並未對外開放，只有相關工作人員在現場立球展球，然後起飛；另熱氣球光雕音樂會，已取消跨鄉鎮的活動舉辦，只有開、閉幕舉行。
余明勳強調，地方鄉鎮有不同聲音，縣府都會尊重，但並不表示熱氣球嘉年華最後不辦，因此，目前縣府努力和鄉鎮持續溝通中，辦與不辦，靜待最後的結果後，再對外宣布。
台東熱氣球嘉年華活動原訂7月4日登場，受疫情影響延後，縣議會也在上月定期會中表決通過三級警戒降為二級再舉辦，中央昨天宣布防疫降級，熱氣球嘉年華有望舉辦，但因舉辦地點尚未解決，縣府仍未確定辦不辦。
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