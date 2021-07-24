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颱風過後另類災情大批海廢沖上岸 保麗龍數量驚人

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
颱風過後另類災情大批海廢沖上岸，保麗龍數量很驚人。圖／讀者提供
颱風過後另類災情大批海廢沖上岸，保麗龍數量很驚人。圖／讀者提供

烟花颱風龜速從台灣右側通過，目前海上警報已除，但連續多日海邊出現大浪，把海中的海廢都捲到岸上，瑞芳、基隆等海域今天上午出現大批海廢，數量驚人，淨灘志工發現以保麗龍最多，大大小小都有，都是原來在海上飄的被大浪捲上岸。

根據中央氣象局11點半發布最新資料顯示，烟花颱風暴風圈逐漸脫離台灣北部海面，持續向北北西轉西北移動，對台灣北部海面及東北部海面威脅已解除。

「動手愛台灣」發起人陳信助說，今瑞芳靠基隆海域「一直是晴天」店家附近，浪非常大，是這幾天最大的，大浪將海廢都灌進岸邊的「水溝底」，大部分都是保麗龍，還有很多塑膠類製品、寶特瓶、漁網等，號召志工8月1日去淨灘。

陳信助說，大顆的保麗龍可能漁船上使用的，但今天和昨天看到的很多是小塊保麗龍，有可能是家庭、電器等使用的，這些都是在海上被沖上岸，可見海廢在海中的嚴重性。

不只瑞芳，基隆外木山到北海岸沙灘及沿岸也都有大批海廢，數量驚人，成為颱風過後另類災情。

另外，基隆市消防局表示，過去24小時累積雨量116公厘，防災中心災情7件，路樹2件、土石2件、基礎設施線路掉落3件，無重大災情發生。

今天凌晨零時許，安樂區樂利三街132巷4弄有土石崩落，嚴重警方封鎖警戒， 員警到場發現邊坡土石滑落，散落土石約3公尺面積，區公所清除。

颱風過後另類災情大批海廢沖上岸，保麗龍數量很驚人。圖／陳信助提供
颱風過後另類災情大批海廢沖上岸，保麗龍數量很驚人。圖／陳信助提供
颱風過後另類災情大批海廢沖上岸，保麗龍數量很驚人。圖／陳信助提供
颱風過後另類災情大批海廢沖上岸，保麗龍數量很驚人。圖／陳信助提供

烟花颱風 基隆 保麗龍

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