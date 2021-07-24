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疫情衝擊+租約到期 千葉火鍋宜蘭店7月底熄燈

聯合報 / 記者林佳彣／宜蘭即時報導
千葉火鍋宜蘭店因疫情影響、租約到期，宣布只營業到7月31日。記者林佳彣／攝影
千葉火鍋宜蘭店因疫情影響、租約到期，宣布只營業到7月31日。記者林佳彣／攝影

知名的千葉火鍋在台有多家分店，受到疫情影響，加上租約到期、不再續約，分店宜蘭尊爵館在官網宣布吹熄燈號，只營業到7月31日，店鋪新鮮食材優惠出清，就連桌椅、電磁爐等器具也要賣。不少人聽到消息趕來撿便宜，也有人覺得相當可惜。

宜蘭尊爵館位在宜蘭市泰山路上，鄰近新月廣場，在地經營10年之久，內部寬敞、明亮，提供多種食材、熟食，還有飲料、冰品。只是，業者昨天在官網拋出震撼彈，表示租約到期又遇到疫情，向支持的鍋粉致上12萬分的抱歉，7月底要結束營業並會大出清，民眾手邊若有餐券，可到分店使用，或是到場購買食材抵用。

店內食材、器具這幾天陸續出清，像是肉品和海鮮凍貨、冰淇淋、飲料、沙茶醬、麵類，有些商品買5送1作為優惠出售，其中以食材凍貨賣得最好，有意購買的民眾可以直接到店議價。

宜蘭張先生聽聞直呼，「要關了？很可惜！」他說，千葉火鍋是宜蘭市流行食品界很大的品牌，他當時開幕期間，連吃好幾個禮拜，1個月內用餐多達6次以上。宜蘭景小姐一知道店內商品要出清，上午10時就到場，打算買盤子、電磁爐等，而她回憶剛開幕很熱鬧，客人都要在外面排隊，不過去年已經沒有當年盛況了。

一名員工就說，原本員工數最多40、50人，但疫情關係，只剩下逾10名正職，「受到疫情影響，老闆才做這個決定。」業者依政府規定資遣，「這也沒辦法，要重新找別的工作再適應。」

千葉火鍋行銷經理張妤綾表示，千葉餐飲集團秉持永續經營理念，汰弱留強、資源聚焦，以適當調整品牌跟品牌規模，符合消費者需求，看好台灣很快就能控制疫情，將在今年下半年快速展6家新分店。

千葉火鍋宜蘭店近幾天陸續出清食材、器具。記者林佳彣／攝影
千葉火鍋宜蘭店近幾天陸續出清食材、器具。記者林佳彣／攝影
千葉火鍋宜蘭店出清食材、器具，不少民眾今天一早來撿便宜。記者林佳彣／攝影
千葉火鍋宜蘭店出清食材、器具，不少民眾今天一早來撿便宜。記者林佳彣／攝影
千葉火鍋宜蘭店近幾天陸續出清食材、器具。記者林佳彣／攝影
千葉火鍋宜蘭店近幾天陸續出清食材、器具。記者林佳彣／攝影
千葉火鍋宜蘭店宣布吹熄燈號，只營業到7月31日。圖／取自官網
千葉火鍋宜蘭店宣布吹熄燈號，只營業到7月31日。圖／取自官網
千葉火鍋宜蘭店因疫情影響、租約到期，宣布只營業到7月31日。記者林佳彣／攝影
千葉火鍋宜蘭店因疫情影響、租約到期，宣布只營業到7月31日。記者林佳彣／攝影

疫情 火鍋 品牌

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