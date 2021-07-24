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秋行軍蟲現蹤台東秧苗 專家籲強化管理

中央社 / 台東縣24日電
秋行軍蟲辨認特徵。圖／台南農改場提供
秋行軍蟲辨認特徵。圖／台南農改場提供

台東7月中旬後農民插秧時陸續發現秧苗上有秋行軍蟲。台東縣政府農業處長許家豪表示，秋行軍蟲危害已經擴散，須盡快加強防治。

農委會台東區農業改良場表示，7月中旬後台東水稻已陸續插秧，近日農民於綠化場取秧時，發現有蟲體從秧片鑽出，經池上鄉農會通報台東場前往鑑定為秋行軍蟲。

秋行軍蟲又名草地貪夜蛾，具高度雜食性，寄主達353種，喜好在禾本科作物產卵，幼蟲孵化後食取植物的葉子，甚至鑽進植物體裡面，讓農作物無法收成。

台東區農業改場表示，去年度水稻第二期作插秧時，即有農民反映秧苗有秋行軍蟲為害，經調查池上鄉、關山鎮、鹿野鄉及台東市等地之育苗場調查皆有被害情形，本年度則再次發生。

台東縣政府農業處表示，經現場訪視，秧苗綠化場均有嚴重程度不一秋行軍蟲隻危害情形，躲藏在秧苗盤基部，啃食水稻嫩芽，從秧片外觀無法辨識被害狀，因此蟲隻與植體危害狀並不容易觀察，須經翻捲秧苗片，才能使躲藏於秧苗盤內的蟲隻掉出，或者撥開上層水稻方能發現基底蟲隻與秧苗危害狀。

許家豪表示，秋行軍蟲隻危害已經擴散，須盡快加強防治，以減少秧苗危害，避免擴大危害，現場使用藥物防治後的秧苗盤，確能有效防除蟲隻。

台東區農業改場表示，秋行軍蟲自今年7月1日起正式進入第三階段，防治工作由農民自主管理，但政府仍將持續監測並適時預警，提醒農民注意防治，農友在田間管理或防治用藥技術上如有疑問，可逕洽台東區農改場植保研究室（電話089-325015）或洽各區病蟲害診斷服務站（免付費專線電話：0800-069-880），藥劑可上網參考植物保護資訊系統。

台東 秋行軍蟲 農民

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