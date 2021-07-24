台東縣府今開會討論降級開放標準 傾向保守解封

台東縣長饒慶鈴今早10點召開調降疫情警戒標準會議，將決定降級後各事業、場所解封情況，縣府預定下午公布結果，其中也包括各界關心的熱氣球嘉年華恢復舉辦及餐飲解封等問題。

60天前，台東因北部疫區確診者到台東參加入厝宴，疫情曾短暫爆發，期間1名確診者死亡、4人打疫苗後過世，但迄今已連44天零本土確診案例，多數人看好台東防疫成績，認為可適度解封開放，縣府內部認為台東不能再有一次疫情爆發，饒慶鈴始終以謹慎面對。

如今中央宣布降級，並下解封指引，縣府在配合之餘，也擔心外縣市無症狀確診者到台東旅遊，造成下一波的疫情，縣府內部人員說，「畢竟疫情只是降級，而不是已經消滅，還不能解除警報」，原則傾向保守性解封，而不是全面開放。

台東一家知名餐廳業者說，新聞報導指台東秀泰已經解封可以看電影，鹿鳴酒店也已做復業準備，為何餐飲不能解封？已經近2個半月沒有收入，還要支付租金、員工薪水等成本，內用再不解封，台東醞釀中的倒店潮可能會在這幾個月中出現。

小吃攤也盼望解封，台東市新生路上一家麵店說，中午客人約少4成，晚間比較嚴重，少了一半以上，「以前尖峰時忙得連都鄰居都沒空送，現在閒得連2公里外的馬蘭都可以外送」。