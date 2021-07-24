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二代箭瑛大橋完工 雙手合十橋塔造型守護用路人安全

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
第二代箭瑛大橋設計23公尺的橋塔，雙手合十造型代表兩位殉難老師持續守護用路人。圖／林姓讀者提供
第二代箭瑛大橋設計23公尺的橋塔，雙手合十造型代表兩位殉難老師持續守護用路人。圖／林姓讀者提供

位於花蓮縣鳳林鎮的箭瑛大橋改建完成，下周將通車，成為鳳林新地標。二代箭瑛造型橋塔設計雙手合十造型，代表40多年前殉難的「張箭」、「鄧玉瑛」兩位老師，繼續守護用路人。

張箭與鄧玉瑛是鳳林鎮山興國小老師，44年前颱風來襲時冒險涉溪到校上課，為協助學童渡溪，途中不幸被大水沖走溺斃，兩人的犧牲促成花蓮溪第一座水泥橋箭瑛大橋。

第一代箭瑛大橋因為橋齡老舊、結構破損，橋面寬度不足、會車不易，且橋長及梁底高度均不符花蓮溪治理計畫，縣府爭取4.2億元經費，前年動工改建為長960公尺、寬9公尺的新橋，並在不影響河防安全下，在東側橋頭保留舊橋兩跨，紀念兩位英勇殉身的老師。

工程由花蓮縣政府建設處發包施工，設計、監造單位為揚盛工程顧問公司，利德工程承覽，前年3月開工，近日完工，工程獲得「2020國家卓越建設獎」最佳規畫設計類金質獎、第14屆優良工程金安獎肯定。

第二代箭瑛大橋預計29日上午舉辦通車典禮，縣長徐榛蔚、立委傅崐萁等人昨天前往視察，期許保留住歷史紋理的新箭瑛大橋成為地方觀光的新亮點。

縣府建設處指出，箭瑛大橋位於花46線鄉道上，肩負連接省道台9線及縣道193線的功能，這次改建除了拓寬橋面提升用路安全，在自行車道串連下，也希望帶動當地觀光發展。

花蓮縣長徐榛蔚（右）、立委傅崐萁（右2）等人昨視察鳳林鎮箭瑛大橋改建工程。圖／縣政府提供
花蓮縣長徐榛蔚（右）、立委傅崐萁（右2）等人昨視察鳳林鎮箭瑛大橋改建工程。圖／縣政府提供
花蓮縣長徐榛蔚（中）、立委傅崐萁（左）等人昨視察鳳林鎮箭瑛大橋改建工程。圖／縣政府提供
花蓮縣長徐榛蔚（中）、立委傅崐萁（左）等人昨視察鳳林鎮箭瑛大橋改建工程。圖／縣政府提供
第二代箭瑛大橋設計23公尺的橋塔，雙手合十造型代表兩位殉難老師持續守護用路人。圖／林姓讀者提供
第二代箭瑛大橋設計23公尺的橋塔，雙手合十造型代表兩位殉難老師持續守護用路人。圖／林姓讀者提供

徐榛蔚 傅崐萁

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