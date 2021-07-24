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颱風外圍環流雨炸宜蘭 釀路樹倒、溪水暴漲

聯合報 / 記者林佳彣／宜蘭即時報導
大同鄉宜51線9公里處昨天下午發生路樹倒塌意外。圖／三星警分局提供
大同鄉宜51線9公里處昨天下午發生路樹倒塌意外。圖／三星警分局提供

受到烟花颱風外圍環流影響，中央氣象局針對多個縣市發布豪雨特報，也包含宜蘭縣會有局部大雨或豪雨。宜蘭今天早上雨下不停，二結、頭城、礁溪、員山等地居民都很有感，有時暴雨，也有暫歇時候，多地兩勢忽大忽小。縣內頭城石牌山區雨勢從今天凌晨截至上午8點40分，累積達到142.5毫米。

宜蘭當地臉書社團一早就有民眾分享各地風雨情形，像是「頭城礁溪雨勢忽大忽小」、「天送埤整夜無風有小雨」、「羅東雨爆炸的大」，還有人說員山雨大，「雷公小埤有人在釣魚，真是佩服他的勇氣」。

氣象局特別提醒，山區得慎防坍方、落石，以及溪水暴漲，而低窪地區則是淹水狀況。由於颱風來襲，山區豪雨不斷，大同鄉宜51線9公里處昨天下午1點多，發生路樹倒塌意外，影響交通來往，三星警方冒雨前往，立即擺放交通錐，初步清除路面樹枝後，同步進行交通管制，費時3個多小時排除狀況。

另外，同樣也是昨天午後，民眾反映大同鄉四季一號橋下旁的河床，因颱風外圍環流造成強降雨，使得溪水暴漲、部分路段被淹沒。警方獲報到場巡視，就怕民眾入夜後因視線不良而發生危險，趕緊在場拉封鎖線，並實施預防性道路封閉。

颱風外圍環流影響，山坡土石可能有鬆動情形，道路坍方、落石風險提早，提醒民眾避免行駛山區道路，以免發生危險。

民眾今早分享大礁溪攔沙壩狀況。圖／翻攝自「宜蘭知識＋」
民眾今早分享大礁溪攔沙壩狀況。圖／翻攝自「宜蘭知識＋」
大同鄉四季村轄內的蘭陽溪，警方在場拉起封鎖線。圖／三星警分局提供
大同鄉四季村轄內的蘭陽溪，警方在場拉起封鎖線。圖／三星警分局提供

烟花颱風 豪雨 氣象局

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