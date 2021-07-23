太平山727起開放入園 總量管制1000人

疫情警戒降至二級，林務局羅東林區管理處所轄太平山國家森林遊樂區、羅東林業文化園區，以及自然步道，將在落實防疫指引之下，自7月27日起開放部分森林育樂場域。

太平山國家森林遊樂區不分平假日，開園時間為上午6點到下午6點，入園者須全程戴口罩、實聯制，以及體溫量測，若額溫37.5度以上者將被婉拒入園。至於入園人數採1000人總量管制，當園內達800人時，行經太平山途中的公路總局6處電子看板會開始預告管制。

太平山莊和翠峰山屋的容納量降為8成，前者調為下午3點半後入住、隔天10點半前退房，後者則是下午3點後入住、隔天上午10點前退房。至於太平山莊餐廳和雲海咖啡館的人數降載，同時段最多50人用餐，並安排梅花座、設置隔板，也提供外帶服務。

蹦蹦車因施工關係，暫停營運到今年10月31日；鳩之澤溫泉區泡湯、煮蛋槽不開放；夜觀貓頭鷹、生態綠網、觀星等活動，取消辦理；假日公車恢復行駛，平日公車停駛，相關訊息可上國光客運查詢。

羅東林業文化園區管制時間為上午8點半到下午4點半，人數總量管制上限700人，僅開放自羅東林管處大樓左側（中正北路120巷）入園；入園民眾須遵守戴口罩、實聯制和體溫控管。至於竹林咖啡館只供外帶、林鐵車廂用餐區暫停開放。