基隆廟口夜市降級可內用、中元祭不開放、八斗子可垂釣

中央宣布疫情警戒自7月27日起調降為二級，市長林右昌今天下午宣布多項因應措施，包括餐廳採梅花座並設置隔板可開放內用，中元祭各項科儀照常舉辦但不開放民眾入場，八斗子開放垂釣、恢復台灣好行濱海奇基線營運等。

林右昌說，基隆市托嬰服務在三級警戒期間就未曾間斷，並且無設限優先收托對象，因應27日起調降為二級警戒，目前全市國中小教師、公私立幼兒園教師，都已經全面接種或即將接種疫苗，搭配防疫設施設備(體溫熱顯儀、手部消毒機、隔板、殺菌燈、清淨機)以五重防護力守護學生。

另外，全市的社區式長照機構自27日起全面開放，但會持續要求各機構加強健康管理及環境清消，建立分艙分流機制。

對於基隆的年度盛事中元祭，他表示，市府規畫「中元祭加強版防疫管理措施」，各項科儀照常舉辦，以加強管制的二級警戒措施為標準，包括：各項科儀除各姓氏宗親會限額造冊入場，參與人員採實聯制、消毒、全程戴口罩，保持社交距離，一般民眾將不開放入場，迎斗燈以車隊繞行為主，至於放水燈遊行則採繞境祈福方式，無徒步遊行、無表演、且不封街管制並全面禁止飲食。

林右昌說，至於農曆7月期間的中元普度，市府要求里辦公室不主動舉辦普度，至於社區、街廓、工業區、機關團體等聯合普度，民眾參加需造冊、依中央防疫指引，祭拜以徒手不持香方式進行，宮廟普渡各項科儀祭拜建議由宮廟統一辦理，不開放民眾參與，不舉辦平安宴。

基隆市的市場、夜市、餐廳，自27日起開放餐飲內用(採梅花座、設置隔板，保持社交距離)；市場取消身分證分流，攤商仍維持雙罩一套；八斗子東堤防開放垂釣，其他漁港仍禁止；娛樂漁船與遊艇載客降載至80%，基隆嶼登島人數每日總數為960人上限，船隻載客降載至80%，但若全船旅客持施打疫苗滿14天以上證明，則不受載客容量80%限制。

除大武崙沙灘持續關閉，開放北觀處及基隆市管理之風景區及觀光據點，開放基隆東、西岸旅遊服務中心，恢復走動式觀光旅遊服務、恢復台灣好行濱海奇基線營運等。

合法旅宿在27日調降為二級警戒後，在營業場所及公共場域，仍應依中央防疫指引辦理，包括人流管制、總量管制、動線規畫等，餐飲區採隔板及梅花座等防疫措施。