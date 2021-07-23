徐榛蔚接種首劑AZ疫苗 過程快到不知已打完
花蓮縣長徐榛蔚今天施打第1劑AZ疫苗，過程快速，醫護人員打完後，她驚訝問「怎麼快就結束了」。至於中央宣布27日防疫降級，縣府表示，相關細節仍在討論，27日前會公布。
徐榛蔚透過COVID-19公費疫苗預約平台登記，完成第3輪疫苗接種預約，今天下午2時多在縣府同仁陪伴下，前往衛生福利部花蓮醫院施打第1劑疫苗。
施打前聽從醫師指引，一旁護理師陪同聊天，徐榛蔚就在聊天過程中完成疫苗接種，因為速度快也沒有明顯痛感，沒發現已完成施打。徐榛蔚下午因接連參與府內會議，未出席例行防疫記者會。
全國歷經2個多月COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情第3級警戒，中央流行疫情指揮中心今天宣布，自7月27日至8月9日調降疫情警戒標準至第2級，部分場所、活動的防疫規定將鬆綁。
花蓮縣政府代理秘書長張逸華指出，降級後仍有原則規範，因涉及領域很廣，為謹慎起見，各局處將開會討論，會在27日降級前公布指引。
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