疫苗接種率提前達成目標 台東24日60歲以上開打

台東縣政府今天宣布，台東疫苗接種率提前12天達成25%接種目標，24日起將為60歲以上（原住民50歲以上）設籍台東民眾施打疫苗。

台東縣長饒慶鈴表示，台東在7月19日就已經達到中央要求地方25%接種的目標，是全台第5個達標的縣市，提早了12天，感謝醫療院所醫護人員的辛勞，以及志工共同協助，提供民眾服務，呼籲大家珍惜疫苗，可以打的時候就盡快預約施打。

饒慶鈴表示，為繼續衝高涵蓋率，24日開放原住民50歲以上、非原住民60歲以上的民眾預約施打。這次開放降低施打年齡層5歲主要是評估民眾施打的狀況及現有疫苗數進行調整，台東也是台灣本島目前開放施打年齡最低的縣市。

除了為60歲以上民眾施打，這次也於25日同步為教師、社福人員進行專案施打，至於鄉鎮市公所人員，縣政府也會持續向中央爭取足夠疫苗，讓所有相關人員都能盡快施打，希望在疫苗施打普及下，能盡快恢復大家正常的生活。