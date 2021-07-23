宜蘭縣議會國民黨團建請林姿妙 向中央爭取普發1萬元

國內疫情5月急遽升溫，加上3級警戒持續逾2個月，造成各地百業蕭條，店家被迫關門，勞工失業或放無薪假時有所聞。有鑑於此，國民黨宜蘭縣議會黨團全體12人連署，並由議員陳鴻禧提案，建請縣長林姿妙聯合非民進黨執政縣市長，向中央政府建言、爭取，在不設排富條款的前提下，一視同仁普發每位國人1萬元紓困金。

國民黨團指出，3級警戒衝擊，5月失業率創下7年半最高，就業人數較4月驟減12.6萬，為歷年同期最大減幅，並認為6月疫情和畢業季之下，經濟影響將持續。此外，陳鴻禧就說，行政院提出紓困政策，「很多民眾都領不到」，特別是弱勢群體受限資格不符，往往未能及時獲得幫助。

考量疫情影響、經濟振興，國民黨團認為政府不應置身事外，希望透過中央政府統一發放現金以注入經濟活水，因此連署提案並建請林姿妙聯合全國非民進黨執政的縣市長向中央建議，並在不排富條款前提下，於3個月內普發每人紓困現金1萬元，以解民眾燃眉之苦、度過疫情難關。

陳鴻禧昨天在縣長總質詢提建議，林姿妙表示，防疫這段時間，士農工商真的很辛苦，將會與議會、議長等人來商討。宜蘭縣政府秘書長林茂盛說道，到時如果有收到議會決議提案內容，縣府會將之轉送中央來建請採納辦理。