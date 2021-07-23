防疫降級台東熱氣球準備啟航 主辦場地卻反對舉辦

COVID-19疫情自27 日起調降為二級警戒，台東熱氣球嘉年華活動暫定29日或31日首航；不過，主辦場地的鹿野鄉卻反對舉辦，未來的活動場地在何處尚未決定。

台東每年的觀光重頭戲熱氣球嘉年華動今年受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響備受關注，多數聲音傾向停辦，尤其是活動場地的鹿野鄉和延平鄉堅決反對舉辦。

日前台東縣議會臨時會審查熱氣球活動的中央補助款時，有條件通過，疫情警戒降為二級時方能舉辦。

行政院長蘇貞昌今天召開政院擴大防疫會議，拍板7月27日起調降為二級警戒，讓符合防疫指引的各行業、場所能夠恢復活動。

鹿野鄉長李國強今天再度強調，「維持鄉親託付，以健康防疫為主，反對熱氣球在鹿野鄉舉辦的決心不變」。

李國強表示，熱氣球雖然為鹿野帶來觀光及商業效益，但鹿野仍是農業社會，農民占多數。如果辦熱氣球，吸引大量遊客，造成更多疫情風險，鄉民難以承受。因此，他早在7月9日已明確向縣政府表達反對在鹿野舉辦。

台東縣政府交通及觀光發展處長余明勳表示，依照縣議會的決議，以及疫情防疫降至二級，熱氣球嘉年華活動暫訂於7月29日或31日舉辦首航，地點在池上鄉的台糖牧野渡假村，因為場地比較寬廣且附近並無住家和商家，有助於防疫措施。

因延平鄉和鹿野鄉均強烈表達反對舉辦熱氣球，余明勳表示，後續活動的場地會在討論，尚未決定，場地確定後一切防疫措施會遵照中央指示。