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基隆中正公園希望之丘及豎梯工程 居民憂土石流威脅
基隆市中正公園目前正進行「希望之丘」及「豎梯」工程，整個公園處處都是工地，日前日前希望之丘工程因邊坡路基流失、造成封路，近日颱風來襲，恐有豪大雨，下方居民憂心會不會有土石流。市議員藍敏煌今天前往會勘，要求市府督促施工單位加強防颱措施，務必在今天下午前完成。
議員藍敏煌說，因有烟花颱風逼近，工安問題不容忽視，中正公園目前正進行希望之丘及豎梯工程，所以整個公園處處都是工地。日前希望之丘工程因邊坡路基流失、造成封路、且影響鵲橋工程需延至10月才能動工。
藍敏煌表示，目前煙花颱風逐漸逼近北台灣，基隆首當其衝，他要求市府要依防汛計劃妥善執行防颱作業、以防淹水及土石崩落等災害。今天上午他會同正義里長駱錫賢、德義里長張建源及都發處到工程工地會勘，要求施工單位加強防颱措施。
他說，務必在今天下午前完成裸露土壤覆蓋帆布、加固鷹架圍籬、加強排水系統、塔式吊車掛鉤移除、大型機具停放至妥善位置，以避免颱風來襲時造成工安意外及土石流災害，影響下方居民安全。
都發處公園管理科指出，承包商昨天已開始在工地覆蓋帆布避免雨水滲透沖刷，並堆置砂包、加固建材，加強工地安全。
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