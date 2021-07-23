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因應9月開學基隆26日起5天 國中及高中教職人員打疫苗
基隆市府因應9月開學，日前已完成國小及幼兒園教職人員疫苗施打，施打率8成。將自下周一26日起，為期5天，為國中及高中教職人員施打，預計施打1959人。
市府今天表示，日前已完成國小及兩波幼兒園教職人員的疫苗施打，共計造冊3062人，實際施2448人，施打率高達8成。下周一開始為期5天，將接續替國中及高中教職人員進行疫苗施打，預計施打1959人。
市長林右昌在臉書說，將盡速完成教職人員疫苗施打，讓9月即將到來的新學期，老師們放心教學，孩子們安心學習。昨天+0，基隆疫情確實趨緩，但還是要感謝各位市民朋友大家的努力配合，但緊鄰的縣市仍有個案出現，基隆決不能掉以輕心，還是請大家必須落實個人自我防疫措施。
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