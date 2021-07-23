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烟花颱風愈晚風雨愈劇烈 氣象局：到明晚才緩和

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宜蘭防颱暫停疫苗接種 多人未收到簡訊今冒雨前往撲空

聯合報 / 記者林佳彣／宜蘭即時報導
因應烟花颱風，宜蘭縣各疫苗接種站今明暫停服務。記者林佳彣／攝影
因應烟花颱風，宜蘭縣各疫苗接種站今明暫停服務。記者林佳彣／攝影

因應烟花颱風，宜蘭縣前天宣布溪北、溪南接種中心，以及各鄉鎮市衛生所，今明兩天暫停疫苗施打服務。但是，不少民眾今天一早冒雨出門，依照預約時間前往卻撲了空，衛生局也頻頻收到詢問電話。衛生局表示，昨天向預約民眾發簡訊通知，針對有些人未收到一事致歉，將會再做檢討。

有民眾一早撐傘到場要打疫苗，發現溪北接種中心沒開門，詫異地說「真的不知道」，也有人說不知道因颱風關係而延期。另外，一名撐傘男子專程來一趟，卻看到大門緊閉，無奈地說並沒有個別通知，覺得很麻煩。

衛生局長徐迺維表示，烟花颱風路徑變化莫測，兩天前預測直撲宜蘭，就怕2個接種中心戶外設備受強風、強雨釀脫落，提早拆除做好防颱措施。即便烟花颱風稍微北移，安全仍是最重要之事。

徐迺維說，昨天發簡訊通知每一位預約民眾，但是有些人沒收到，將會檢討改進，並向撲空民眾致歉。他提到，這2天預約民眾都有紀錄，中央也會再發通知提醒預約，倘若下周或下下周未接到者，可聯繫宜蘭縣政府衛生局防疫諮詢專線（03-9357011）或1999專線。

溪北接種中心戶外設施提前拆除，以防颱風強勁風雨損毀。記者林佳彣／攝影
溪北接種中心戶外設施提前拆除，以防颱風強勁風雨損毀。記者林佳彣／攝影
民眾未收到簡訊通知，今天依約前往打疫苗卻撲空。圖／記者林佳彣翻攝
民眾未收到簡訊通知，今天依約前往打疫苗卻撲空。圖／記者林佳彣翻攝

衛生局 烟花颱風 疫苗

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