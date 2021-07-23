宜蘭防颱暫停疫苗接種 多人未收到簡訊今冒雨前往撲空

因應烟花颱風，宜蘭縣前天宣布溪北、溪南接種中心，以及各鄉鎮市衛生所，今明兩天暫停疫苗施打服務。但是，不少民眾今天一早冒雨出門，依照預約時間前往卻撲了空，衛生局也頻頻收到詢問電話。衛生局表示，昨天向預約民眾發簡訊通知，針對有些人未收到一事致歉，將會再做檢討。

有民眾一早撐傘到場要打疫苗，發現溪北接種中心沒開門，詫異地說「真的不知道」，也有人說不知道因颱風關係而延期。另外，一名撐傘男子專程來一趟，卻看到大門緊閉，無奈地說並沒有個別通知，覺得很麻煩。

衛生局長徐迺維表示，烟花颱風路徑變化莫測，兩天前預測直撲宜蘭，就怕2個接種中心戶外設備受強風、強雨釀脫落，提早拆除做好防颱措施。即便烟花颱風稍微北移，安全仍是最重要之事。