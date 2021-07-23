快訊

影／重機界法拉利台74線飆速300公里 車主落網百萬愛車掰掰

烟花颱風愈晚風雨愈劇烈 氣象局：到明晚才緩和

台東綠色隧道老樹遭不當修剪 施工單位：會更謹慎

中央社 / 台東縣23日電

台東重要地標「綠色隧道」因號誌桿改善，部分老樹遭斷枝，當地居民錯愕。公路總局台東工務段坦承「修剪太過頭了」日後會更謹慎。

立法委員劉櫂豪服務處日前接到台9線旁卑南鄉檳榔村民陳情，指綠色隧道近百年老樹遭不當修剪。

劉櫂豪昨天指示服務處人員前往關心，並要求公路總局台東工務段立即停止修剪，做好善後工作，台東工務段隨即將樹幹傷口處塗上藥劑，避免細菌感染。

劉櫂豪表示，卑南鄉賓朗村鄉親日前向他陳情，跨越台東市與卑南鄉界的台9線綠色隧道，部分近百年茄苳樹被斷肢。綠色隧道是許多台東人往返的回憶，對下賓朗部落族人而言更是充滿情感，他十分關心，立即邀請公路局現場會勘並說明改善情形。

劉櫂豪表示，昨日公路總局三工處台東工務段前往實地現勘，他督促工務段務必加強茄苳老樹養護管理，樹木不僅是生態平衡及保育重要一環，而綠色隧道茄冬樹，樹齡已逾80年上下，更是十分珍貴道路歷史資產。台東工務段允諾將著手進行養護作業，並承諾相關工程會更加以謹慎，盡量避免傷害到路樹。

台東工務段長李秉仁今天表示，因附近居民陳情分隔島影響到居民出入，分隔島縮減就必須移動號誌燈，進行交通號誌設置施工作業時，為避免受到路旁樹木遮蔽影響交通視線安全，便針對部分枝幹進行修剪，未料「修剪得太過頭，下次會注意，會更謹慎」。

當地「下檳榔社區發展協會」表示，工務單位修剪樹枝雖然合法但不適當，季節不對方法也不對，強剪且剪得光禿禿的會改變樹木的成長週期，剪多了會導致死亡，應該要等到9月時修剪，這季節不適合。

「這些都是百年老樹了」從事園藝的社區發展協會人員說，台9線上綠色隧道連接南王和檳榔部落，隧道和2部落有無法割捨情感，去年106歲過世部落耆老，經常告訴部落年輕人，綠色隧道是老人家小時候放學後提水灌溉種活，要好好保護。

台東 綠色隧道 劉櫂豪

延伸閱讀

劉櫂豪爭取減免機車租賃業汽燃費 交通部允協助

立委劉櫂豪爭取機車租賃業減免汽燃費 獲交通部長允諾

淡水沙崙路隧道通車引疑慮 公路總局：6日前改善缺失

台東東富公路坍方 地方傾向開新路或做隧道

相關新聞

花蓮港區瓶鼻海豚出沒疑迷航 農業處籲切勿騷擾或餵食

花蓮港區近日出現1隻保育類的海豚疑似迷航，幾度在港內出沒悠遊，吸引民眾前往觀看、攝影。縣府農業處派員關注，確認是在花蓮並...

大基隆紀錄片線上連播9天 橫跨歐亞取景「小島大歷史」

基隆市文化局自昨天起到30日每日晚間8點開始，在文化局臉書粉絲團與Youtube頻道，跨周末一連9天推出「大基隆紀錄片線...

宜蘭防颱暫停疫苗接種 多人未收到簡訊今冒雨前往撲空

因應烟花颱風，宜蘭縣前天宣布溪北、溪南接種中心，以及各鄉鎮市衛生所，今明兩天暫停疫苗施打服務。但是，不少民眾今天一早冒雨...

因應9月開學基隆26日起5天 國中及高中教職人員打疫苗

基隆市府因應9月開學，日前已完成國小及幼兒園教職人員疫苗施打，施打率8成。將自下周一26日起，為期5天，為國中及高中教職...

三級警戒降二級 台東熱氣球嘉年華縣府研議舉辦模式

中央今天宣布三級警戒27日降為二級，台東縣熱氣球嘉年華活動有望舉辦，縣府表示，配合二級防疫相關指引，將研議舉辦模式。至於...

花蓮鯉魚潭改善水質 放流食藻魚苗3千尾

花蓮鯉魚潭是一座堰塞湖，每年夏季湖水受到高溫而產生優養化，花東縱谷國家風景區管理處委託東華大學，2016年起放流原生種黑...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。