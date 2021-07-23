台東綠色隧道老樹遭不當修剪 施工單位：會更謹慎

台東重要地標「綠色隧道」因號誌桿改善，部分老樹遭斷枝，當地居民錯愕。公路總局台東工務段坦承「修剪太過頭了」日後會更謹慎。

立法委員劉櫂豪服務處日前接到台9線旁卑南鄉檳榔村民陳情，指綠色隧道近百年老樹遭不當修剪。

劉櫂豪昨天指示服務處人員前往關心，並要求公路總局台東工務段立即停止修剪，做好善後工作，台東工務段隨即將樹幹傷口處塗上藥劑，避免細菌感染。

劉櫂豪表示，卑南鄉賓朗村鄉親日前向他陳情，跨越台東市與卑南鄉界的台9線綠色隧道，部分近百年茄苳樹被斷肢。綠色隧道是許多台東人往返的回憶，對下賓朗部落族人而言更是充滿情感，他十分關心，立即邀請公路局現場會勘並說明改善情形。

劉櫂豪表示，昨日公路總局三工處台東工務段前往實地現勘，他督促工務段務必加強茄苳老樹養護管理，樹木不僅是生態平衡及保育重要一環，而綠色隧道茄冬樹，樹齡已逾80年上下，更是十分珍貴道路歷史資產。台東工務段允諾將著手進行養護作業，並承諾相關工程會更加以謹慎，盡量避免傷害到路樹。

台東工務段長李秉仁今天表示，因附近居民陳情分隔島影響到居民出入，分隔島縮減就必須移動號誌燈，進行交通號誌設置施工作業時，為避免受到路旁樹木遮蔽影響交通視線安全，便針對部分枝幹進行修剪，未料「修剪得太過頭，下次會注意，會更謹慎」。

當地「下檳榔社區發展協會」表示，工務單位修剪樹枝雖然合法但不適當，季節不對方法也不對，強剪且剪得光禿禿的會改變樹木的成長週期，剪多了會導致死亡，應該要等到9月時修剪，這季節不適合。

「這些都是百年老樹了」從事園藝的社區發展協會人員說，台9線上綠色隧道連接南王和檳榔部落，隧道和2部落有無法割捨情感，去年106歲過世部落耆老，經常告訴部落年輕人，綠色隧道是老人家小時候放學後提水灌溉種活，要好好保護。