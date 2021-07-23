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三級警戒降二級 台東熱氣球嘉年華縣府研議舉辦模式

聯合報 / 記者尤聰光／台東即時報導
中央今天宣布三級警戒27日降為二級，台東縣熱氣球嘉年華活動有望舉辦，縣府表示，配合二級防疫相關指引，將研議舉辦模式。圖／台東縣政府提供
中央今天宣布三級警戒27日降為二級，台東縣熱氣球嘉年華活動有望舉辦，縣府表示，配合二級防疫相關指引，將研議舉辦模式。圖／台東縣政府提供

中央今天宣布三級警戒27日降為二級，台東熱氣球嘉年華活動有望舉辦，縣府表示，配合二級防疫相關指引，將研議舉辦模式。至於部分原住民族群豐年祭是否舉辦，縣府則表示尊重部落決議。

縣府表示，今年不會有國外熱氣球，僅有國內的熱氣球，並已研討出用線上直播方式讓全國觀看，但中央宣布防疫降為二級，配合相關指引，其活動辦法也將有所調整，近日就會研議，並對外說明。

台東熱氣球嘉年華原本7月4日登場，受到疫情影響，不得不一再延後，縣議會也在定期會中表決通過三級警戒降為二級再舉辦，中央今天宣布防疫降級，熱氣球嘉年華活動有望舉辦，但民眾反應兩極。

「就怕人潮變多，成為破口！」張姓市民說，大家悶了2個多月，現在降為二級，一定會想出來走走，若熱氣球舉辦了，勢必又是一窩蜂來到台東，疫苗施打都還沒6成，很擔心活動成為破口，縣府應該三思謹慎。

另也有民眾說，只要防疫做好，嚴格執行違規取締，就能減少染疫的風險，畢竟大家還是要餬口飯吃，也許遊客不多，但起碼有收入就有希望。

而原本暑假進入原民豐年祭，也因疫情關係，各族群部落紛紛停辦，但如今降級，有些部落是7月底至8月中旬舉行豐年祭，是否能如期舉辦，縣府表示尊重部落決議，若要辦理仍需配合防疫指引。

熱氣球嘉年華 豐年祭 台東

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