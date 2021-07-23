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花蓮港區瓶鼻海豚出沒疑迷航 農業處籲切勿騷擾或餵食

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮港區近日出現一隻疑似迷航的保育類的印太瓶鼻海豚，無明顯外傷，幾度在港區出沒。圖／花蓮縣政府提供
花蓮港區近日出現一隻疑似迷航的保育類的印太瓶鼻海豚，無明顯外傷，幾度在港區出沒。圖／花蓮縣政府提供

花蓮港區近日出現1隻保育類的海豚疑似迷航，幾度在港內出沒悠遊，吸引民眾前往觀看、攝影。縣府農業處派員關注，確認是在花蓮並不常見的印太瓶鼻海豚，沒有外傷，活動力不錯，目前持續監控，要求往來船隻減速慢行以免驚擾，也呼籲民眾不要騷擾、鼓譟或企圖餵食。

縣府農業處19日接獲海巡署通報港區出現1隻迷航海豚，即派員會同海保署第9工作站與海巡人員到場觀察，確認是印太瓶鼻海豚，初判沒有明顯外傷，活力和游動的能力都還不錯。縣府在現場持續監控，當天下午海豚一度游出港區，沒想到21日再度返港，隔天又消失。

港區海豚出沒的消息傳出後，連日來有民眾到港邊拍照。農業處提醒，鯨豚是保育類動物，依野生動物圖育法不得騷擾傷害，民眾安靜欣賞或拍攝即可，千萬不要企圖餵食，以免食物反而造成港區水質汙染，也能減少海豚誤食垃圾的可能。

農業處也要求往來船隻減速慢行，不要衝撞驚擾到這名嬌客，並留意勿讓船隻油汙外漏，汙染水質。

農業處長吳昆儒說，花蓮海域已經目擊、記錄到的鯨豚近20種，印太瓶鼻海豚也是其中之一，但數量不多。縣府會持續監控關注港區海豚是否又回來，若民眾發現有任何異狀，請撥打118通報海巡，或是通報縣府野生動物保育專線（03）8226050。

根據海洋保育署網站引用《臺灣百種海洋動物》資料，印太瓶鼻海豚分布於印度洋與西太平洋的沿岸海域，台灣海域目前已知在西海岸、墾丁海域有出沒，花蓮及台東近年也有賞鯨船偶而目擊。目前全球族群初步估計有4萬隻以上的數量。

海豚 海巡署 迷航

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