海豚2度迷航花蓮港 縣府籲勿騷擾嬌客

花蓮港區近日發現一隻印太瓶鼻海豚，疑似迷航2度出沒港區，花蓮縣政府農業處指出，海豚活力、游動無異狀，也沒有明顯外傷，相關單位持續監控中，呼籲往來船隻減速慢行。

農業處指出，19日接獲海巡通報，港區內發現海豚蹤影，經人員現場觀察，判斷是花蓮不常見的印太瓶鼻海豚，因海豚活力正常、沒有明顯外傷，當天海豚就自行游出港區，不過21日又接獲通報，迷航的印太瓶鼻海豚又出現在花蓮港區。

農業處長吳昆儒表示，為避免干擾海豚活動，呼籲往來船隻減速慢行，減少驚擾，並留意油污勿外漏，也請港邊觀浪民眾不要歡呼鼓譟或餵食，因鯨豚為海洋保育類野生動物，依野生動物保育法不得騷擾傷害。

吳昆儒說，根據賞鯨船目擊紀錄，花蓮外海有近20種鯨豚，其中印太瓶鼻海豚數量並不多，會持續監控關注港區海豚動態，若民眾發現海豚有任何異狀，可撥打118通報海巡或縣府野生動物保育專線03-8226050，由專人前往處理。