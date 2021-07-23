大基隆紀錄片線上連播9天 橫跨歐亞取景「小島大歷史」

基隆市文化局自昨天起到30日每日晚間8點開始，在文化局臉書粉絲團與Youtube頻道，跨周末一連9天推出「大基隆紀錄片線上展」，包含3大場域共7支影片線上連番播映，其中更有橫跨歐亞取景，影片時長一個半小時的完整版「小島大歷史」紀錄片。民眾可一覽近年來大基隆歷史場景，機會難得。

文化局長陳靜萍今天表示，原本預計採用露天電影院的方式，邀請基隆市民可以近距離在這座城市裡吹海風看電影，感受基隆濃厚的歷史韻味。但因疫情影響，留在家仍是最佳選項，又有颱風烟花，為鼓勵大家宅在家，「大基隆紀錄片線上展」是很棒的歷史文化影音饗宴。

陳靜萍說，「大基隆歷史場景再現整合計畫」是近年來全台灣展現文化治理的重要典範，經過四年多來的努力，古蹟陸續修復完工，伴隨修復過程的紀錄片也逐步完成。這次匯整計畫內的3大區域：西岸生活領域、東岸沙灣生活與和平島，針對西岸生活、東岸古蹟修復與和平島考古的紀錄影片，透過線上展的方式，向民眾推廣近年來基隆的驕傲成果。

文化局指出，線上展總計7支影片，包含要塞司令官邸《時間旅人》與校官眷舍《沙灣拾夢》2部完整版修復紀錄片；去年於台北光點華山電影館首映並獲得熱烈迴響的《小島大歷史》；以及首次網路播映的4支《基隆潮西岸走》西岸歷史場景系列影片：《唱歌的海翁》、《我家後面有砲台》、《三木君的夏天》與《潮牌食堂》。