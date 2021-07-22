宜蘭縣疫苗配發率低於全國平均 籲請中央多撥補

中央撥補給宜蘭縣的疫苗迄今累積11萬9060劑，占縣內總人口數26.3%，配發率低於全國平均27.2%。宜蘭縣緊鄰雙北市，卻屬於低風險區，縣長林姿妙特別向中央喊話，三級防疫警戒尚未解除，國道5號假日車流量已湧現，希望能獲配更多疫苗，以保護縣民健康和安全。

宜蘭縣7月15日前已獲配8萬5860劑疫苗，18日後再獲中央配發，累積數量為11萬9060劑，獲配數占縣總人口數26.3%，低於全國疫苗配發率27.2%。

衛生局指出，7月20日累計接種10萬3859人次，其接種疫苗涵蓋率為23.0%；其中，75歲以上接種率72.0%，居全國排名第5，而50歲至64歲接種率24.2%、65歲至74歲接種率64.8%、65歲以上接種率合計為67.9%。

林姿妙提到，宜蘭縣75歲以上接種率達72.0%，且1至8類如長照機構、幼兒園、警察人員、消防人員等施打率近100%，呼籲中央加速配發給宜蘭縣疫苗數量，一起力拚疫苗覆蓋率。