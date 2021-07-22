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影／颱風近基隆吹強風 巨型帆布廣告亂飄險象環生
基隆市廟口夜市附近，愛三路、仁三路口吉祥大樓有一家鐘錶公司的巨型帆布，今天晚上7點多，因被強風吹落一半，另一半綁在高樓上，隨風不斷亂飄，民眾經過都擔心不知何時會掉落，市議員鄭文婷趕至處理，認為十分危險，已通知市府及大樓管委會派人處理。
鄭文婷說，今天7點多她接獲民眾通報到場發現，愛三路、仁三路口吉祥大樓有一家鐘錶公司的巨型帆布，原綁在大樓外牆的廣告，因被颱風帶來的強風吹落一半，另一半綁在高樓上，帆布就隨風不斷亂飄，在高空中打來打去，萬一掉落會整個蓋住車子和民眾，非常的危險。
鄭文婷表示，颱風今晚風雨可能會增強，對下方的民眾很危險，萬一砸下不堪設想，她已通知市府單位及吉祥大樓管委會人員，管委會人員表示，晚間會立即找來處理。
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