來品茗買茶免費送 冬山紅茶季紀念杯大獲好評
宜蘭縣冬山鄉公所推廣當地好茶，今年的冬山紅茶季7月開跑，為期2個月。受到疫情影響，系列活動如全國紅茶製茶技術競賽、創意紅茶調茶競賽、茶園DIY和小旅行等通通取消。公所延續去年行銷策略，特製2500個馬克杯提供茶農作為銷售賣點，吸引民眾走入茶園品茗消費。鄉長林峻輔表示，此舉有助於茶農業績提升，也規劃每年推出紀念杯，讓消費者蒐集留念。
冬山鄉公所行銷茶葉不遺餘力，林峻輔提到，以往透過辦理半日或一日大型活動，來推廣冬山紅茶，去年考量防疫為重，將經費轉作實質產品馬克杯，供茶農行銷，「冬山紅茶季是個名詞，實際上是希望消費者能走入茶園，去品茶、買茶，藉此達到推廣目的。」
冬山鄉公所去年做了1500個杯子給茶農當贈品送，大獲好評還追加1000個，茶農也有明顯感受，整體茶葉銷售業績增加2到3成，而公所今年準備2500個馬克杯，送給鄉內24家茶園，期盼能拉抬買氣。林峻輔分享，遊客來到茶園喝茶，使用專屬紀念杯不只衛生，還可以直接帶回家。
有別於去年黑字設計，今年冬山紅茶季紀念杯的LOGO、字體採用靛色為基調，底部還有QR Code可掃描電子DM。冬山鄉公所表示，接下來年年都會推出紀念杯，以變換顏色、圖騰凸顯不同年度，也希望遊客每到冬山紅茶季時，就能想到來訪茶園。
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