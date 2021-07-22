快訊

台新理專盜領3.47億 金管會重罰3000萬史上最重

疫苗到底能不能混打？醫師：政府應速斷速決

聽新聞
test
0:00 / 0:00

徐榛蔚預約第三輪接種 再呼籲中央開放地方買疫苗

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮縣長徐榛蔚表示，自己已預約第三輪施打疫苗，並再次呼籲中央，讓地方政府購買足夠數量的疫苗，提供民眾選擇的權利。圖／花蓮縣府提供
花蓮縣長徐榛蔚表示，自己已預約第三輪施打疫苗，並再次呼籲中央，讓地方政府購買足夠數量的疫苗，提供民眾選擇的權利。圖／花蓮縣府提供

花蓮縣政府今天宣布，疫苗覆蓋率已達到25％，共有8萬多人接種，縣長徐榛蔚表示，自己也預約第三輪施打疫苗，並再次呼籲中央，讓地方政府比照台積電、永齡、慈濟基金會模式，購買足夠數量的疫苗，提供民眾選擇的權利。

徐榛蔚今天在防疫記者會上指出，蔡政府要求在7月31日前，疫苗覆蓋率達25％，花蓮在19日覆蓋率已達25.2％，提前12天達標；若用人數人次計算，花蓮的覆蓋率是25.5％，高於全國的23.5％，目前共有8萬2427人接種。

第三輪7月23日至29日施打，徐榛蔚說自己也已經預約接種，是花蓮1萬2555人的其中一個，由於民眾大多選擇診所施打，她提醒鄉親，醫院的場地較大，也較舒適，跟其他病患做好區隔分流，歡迎到醫院接種，不一定要到診所。

衛生局長朱家祥指出，第二輪花蓮有7588人完成AZ接種，第二、第三輪加起來，共有8萬7511人完成意願登記，請鄉親踴躍預約，中央會依照登記人數配發疫苗，才能讓覆蓋率提升。而醫院的接種餘額還有許多，第四輪的鄉親預約歡迎到醫院施打。

徐榛蔚再次向中央喊話，雖然昨天中央說要購買3千萬劑疫苗，但可能要後年才買得到，現在民眾只能預約接種，無法選擇適合自己身體的疫苗廠牌，而縣府已委託盛弘醫藥協助購買疫苗，還是再次呼籲為地方百姓著想，比照民間機構的專案處理方式，讓地方能買疫苗，守護家園。

在防颱工作部分，徐說，儘管氣象局預估東部平地的雨量不多，還是提醒民眾不要輕忽，目前颱風在海面上原地打轉，要密切注意颱風動態，以最嚴謹的態度做好防颱準備。

花蓮縣政府今天宣布，花蓮疫苗覆蓋率已達到25％，共有8萬多人接種。圖／花蓮縣府提供
花蓮縣政府今天宣布，花蓮疫苗覆蓋率已達到25％，共有8萬多人接種。圖／花蓮縣府提供

疫苗 徐榛蔚 颱風

延伸閱讀

疫苗接種恐遇颱風 花縣府：若停班課將暫停施打

莫德納是魔鬼圈套？ 朱家祥解釋預防死亡重症就是好疫苗

被指疫苗剩餘率高 花縣府：拜託饒了我們

花蓮疫苗覆蓋率16.5% 徐榛蔚籲踴躍接種盼中秋團圓

相關新聞

影／中颱烟花來勢洶洶 海巡勸離觀浪民眾

中颱烟花來勢洶洶，中央氣象局持續針對中颱烟花發布海上颱風警報，迎風面的基隆北海岸地區需嚴加防範，隨著風雨逐漸增強，有民眾...

徐榛蔚預約第三輪接種 再呼籲中央開放地方買疫苗

花蓮縣政府今天宣布，疫苗覆蓋率已達到25％，共有8萬多人接種，縣長徐榛蔚表示，自己也預約第三輪施打疫苗，並再次呼籲中央，...

縱管處放流3千隻食藻性魚類 改善花蓮鯉魚潭水質

花蓮鯉魚潭是一座堰塞湖，每年夏季湖水受到高溫而產生優養化，花東縱谷國家風景區管理處委託東華大學，2016年起放流原生種黑...

烟花颱風來勢洶洶 宜蘭縣府、國軍嚴陣以待

隨著烟花颱風逼近，宜蘭縣政府防颱嚴正以待，完成災害應變中心二級開設。縣內海岸線、河川、山地等處通通列為管制區，海巡、警察...

基隆廟口、愛四路夜市27復市 可否內用等中央防疫指引

基隆廟口夜市因疫情影響自5月起，已停業2個多月，市府昨晚與廟口攤商代表開會後決議27日復市，出入口端點將管制人流，攤商採...

影／烟花海警發布花蓮湧長浪 海巡拉封鎖線勸離遊客

烟花颱風海警發布，花蓮海邊湧現長浪，海巡署第一二岸巡隊到沿海地區拉起封鎖線，並在崇德、七星潭、磯崎、石梯坪等觀浪熱點，勸...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。