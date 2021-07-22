徐榛蔚預約第三輪接種 再呼籲中央開放地方買疫苗

花蓮縣政府今天宣布，疫苗覆蓋率已達到25％，共有8萬多人接種，縣長徐榛蔚表示，自己也預約第三輪施打疫苗，並再次呼籲中央，讓地方政府比照台積電、永齡、慈濟基金會模式，購買足夠數量的疫苗，提供民眾選擇的權利。

徐榛蔚今天在防疫記者會上指出，蔡政府要求在7月31日前，疫苗覆蓋率達25％，花蓮在19日覆蓋率已達25.2％，提前12天達標；若用人數人次計算，花蓮的覆蓋率是25.5％，高於全國的23.5％，目前共有8萬2427人接種。

第三輪7月23日至29日施打，徐榛蔚說自己也已經預約接種，是花蓮1萬2555人的其中一個，由於民眾大多選擇診所施打，她提醒鄉親，醫院的場地較大，也較舒適，跟其他病患做好區隔分流，歡迎到醫院接種，不一定要到診所。

衛生局長朱家祥指出，第二輪花蓮有7588人完成AZ接種，第二、第三輪加起來，共有8萬7511人完成意願登記，請鄉親踴躍預約，中央會依照登記人數配發疫苗，才能讓覆蓋率提升。而醫院的接種餘額還有許多，第四輪的鄉親預約歡迎到醫院施打。

徐榛蔚再次向中央喊話，雖然昨天中央說要購買3千萬劑疫苗，但可能要後年才買得到，現在民眾只能預約接種，無法選擇適合自己身體的疫苗廠牌，而縣府已委託盛弘醫藥協助購買疫苗，還是再次呼籲為地方百姓著想，比照民間機構的專案處理方式，讓地方能買疫苗，守護家園。