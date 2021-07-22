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多童家庭或沒電腦線上學習困難 王修基金會贈信中5台
疫情發生後學生的學習轉型為遠距線上教學，但是如果家中有多個小孩或者沒有電腦的就很傷腦筋，王修基金會日前特別贈送5台華碩桌上型電腦給基隆市信義國中，提供給家中沒有電腦的學生使用。
長期協助弱勢青少年，以長豐報關公司盈餘成立的王修慈善基金會，由於基金會王憶蘭董事長，出生在基隆，也有報關公司開在基隆孝二路，捐助範圍擴及到基隆。
王修基金會董事長王憶蘭女士說，現在因為疫情因素，基金會贈送的這批電腦希望能夠幫助到需要的學生，也是她很樂意促成的好事。
信義國中校長莊焙琪表示，信義國中收到王修基金會的善意之後，立即請各班導師，篩選家境不佳沒電腦又品學兼優的學生受贈。王修基金會為了立即能幫助到學生學習，在贈送電腦主機、螢幕及滑鼠之前，還特別新購視訊鏡頭，無線網路卡，耳機麥克風等周邊配備，以利學生在家進行遠距學習。
5台電腦中的其中一套電腦受贈學生，是今年從信義國中畢業的楊同學，楊同學今年在基北區免試入學作業中，錄取了自己的第一志願，新北市瑞芳高工建築科。
楊同學國中的導師高蘭芬老師知道楊同學家境不佳，家裡沒有電腦，擔心他未來就讀建築科時，沒有電腦在家可供練習學習時，特別替他爭取1台電腦。
另1台電腦的華姓受贈學生家長，華媽媽則提到家裡有4個小孩，都在就學階段，雖然有家扶中心贈送的1台筆電，但是仍然不夠4個孩子在家學習所需，因此這套電腦就像是及時雨一般來的正是時候，非常感謝王修基金會的善舉以及信義國中的校長老師。
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