烟花颱風來勢洶洶 宜蘭縣府、國軍嚴陣以待

隨著烟花颱風逼近，宜蘭縣政府防颱嚴正以待，完成災害應變中心二級開設。縣內海岸線、河川、山地等處通通列為管制區，海巡、警察等單位昨晚起動員巡查，持續在現地管制，而軍方超前部署，今天出動60多名兵力、AAV7兩棲突擊車，進駐蘇澳鎮公所待命。

AAV7兩棲突擊車今天清晨4點運抵蘇澳中正乾塢營區，下卸不必要裝備後，並於6點半抵達蘇澳鎮公所，將視災情狀況、縣府需求，隨時展開救災任務，以確保民眾安全。

面對颱風來勢洶洶，羅東鎮長吳秋齡今天到「廣興抽水站」視察運轉情形，希望在汛期間可發揮防洪功效，降低水患風險，保護羅東人口密集區。

縣長林姿妙要求相關單位提前進行災害預防工作，落實管制作業。疫情關係，宜蘭縣轄內岸際、山區等仍為封閉狀態，消防局提醒民眾，非必要勿前往觀浪、戲水或爬山，也盡量留在室內並做好防颱工作，違者將處罰鍰5萬到25萬元。