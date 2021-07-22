縱管處放流3千隻食藻性魚類 改善花蓮鯉魚潭水質

花蓮鯉魚潭是一座堰塞湖，每年夏季湖水受到高溫而產生優養化，花東縱谷國家風景區管理處委託東華大學，2016年起放流原生種黑鰱等食藻性魚類，今天再放流3000尾白鰱魚苗，以食物鏈生物防治方式改善水質。

鯉魚潭的水源主要來自雨水及少量地底伏流，降雨來源通常是夏秋的颱風季，在沒下雨的時候，潭邊樹葉飄落分解，導致潭中的「營餐鹽」不易排出，加上早期民生用水都排放到潭裡，潭水水質變差，曾一度出現大規模魚隻死亡情形。

縱管處表示，東華大學過去5年水質與生態調查結果顯示，水質雖未呈現惡化趨勢，且最近期潭水透明度達2公尺，但是就中期水質指標的藻類相關指數而言，仍顯示為中養至優養化，因此嘗試流放原生種食藻性魚類，透通魚類吃藻類、浮游生物來改善水質。

縱管處這幾年流放超過6000尾原生種的黑鏈、白鏈魚，今天再流放3000尾白鰱魚苗，魚苗放流前均已進行細菌寄生蟲檢驗，並選擇3寸約8公分魚苗，避免成為其他大魚獵物。

東華大學教授黃文彬表示，從湖泊放養黑鰱及白鰱相關研究結果中，能限制浮游植物的生物量，並對水質有淨化作用。而黑鰱及白鰱的繁衍需溯流至無人干擾的淺灘環境，鯉魚潭並無此條件供黑鰱及白鰱繁殖，所以沒有放流魚苗後會大量繁衍及破壞生態的疑慮。