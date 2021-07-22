百歲失智人瑞雨中「慢」步 TOYOTA八堵營業所暖心收留
基隆市1名年近百歲的周姓人瑞雨天在八堵路行走，當地TOYOTA營業所人員看到後，讓她入內避雨並報警。員警發現她失智，只重複說「100歲了」，因警政人臉辨識系統無法查出身分，見她走路不穩，研判住附近，聯絡里長得知家人正急著找她，隨後到營業所接人，感謝TOYOTA和警方幫忙。
基隆警三分局今天表示，八堵分駐所昨天下午5點多接獲TOYOTA八堵營業所報案，指店內有名老太太，無法清楚對談，可能是走失的失智老人，需要警方協助。
警員蘇嘉韻、黃政睿前往營業所處理，黃姓業務員說，看到老婦人一個人緩慢步行經過營業所，當時外面下著大雨，擔心淋雨對身體不好，趕緊到外面，請她進到營業所避雨。他問老太太住在什麼地方？想要聯絡家人來接回去，但她微笑不語，覺得不尋常，才報警求助。
蘇、黃詢問老婦人問題，對方回答自己今年100歲了，但無法正確說出姓名和電話等資訊，使用人臉辨識系統掃描，也沒有查到相符資料。警員見老婦人自稱百歲，行動緩慢，研判應該離家不遠，馬上打電話給當地暖暖區八南里長陳碧琴查詢。
陳碧琴說，警方問她里內有沒有百歲人瑞？她說只有1名百歲人瑞，這名人瑞當時獨自出門，家人正在四處尋找。她接到警方通知後，馬上轉告老婦人的家人，並和老婦人的女兒到距家約150公尺的TOYOTA八堵營業所接人，向營業所人員和警方表示感謝，最後由員警駕駛巡邏車護送老太太返家。
警三分局呼籲，家中如有失智或有走失之虞家屬，可在隨身衣物繡上姓名、聯繫電話等資料，也可到戶籍所在地區公所社政課申請防走失手環，以防走失後供警方或相關單位辨識，盡速聯絡家屬。
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