快訊

朝降級努力！ 陳時中研擬指引「訂得差不多了」 八大行業恐無望

診所嗆賴帳！陳時中：打疫苗行政費調升至100元 另訂達標獎勵金

過去納莉、象神風災最嚴重地區 林右昌視察堵南抽水站

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
過去納莉、象神風災最嚴重地區，林右昌視察堵南抽水站。圖／基隆市政府提供
過去納莉、象神風災最嚴重地區，林右昌視察堵南抽水站。圖／基隆市政府提供

烟花颱風龜速前進，持續發展，基隆市長林右昌今天前往堵南抽水站視察，過去是納莉、象神風災期間淹水最嚴重的地區，現在24小時戒備，要把防颱工作整備做到最好。

林右昌指出，目前烟花颱風還在持續發展當中，而且朝著台灣的方向前進，不管颱風未來發展以及路徑如何，對於台灣北部一定會有很大的影響，基隆地區從昨天晚上已經出現間歇性風雨，市府嚴陣以待，台灣一年多沒有颱風侵襲，更不容輕忽，本市所有防颱機具以及整備工作，進行全面性的檢視，希望能夠防範於未然。

林右昌說，「料敵要從寬」，防颱工作則要從嚴進行，目前各局處、相關單位都已經做好防颱的準備，市府一方面防疫、一方面防颱，早上視察的堵南抽水站，過去是納莉、象神風災期間淹水最嚴重的地區，現在24小時有同仁在辛苦守護市民的安全，相信一定可以把防颱工作整備做到最好。

堵南抽水站共設置4部抽水機，每部抽水機下方有直徑1.6米的出水管，每部機器每秒可以抽出5噸的水量，也就是抽水站每秒可以排放20噸的水量，保護鄰近地區；如果基隆河水位高漲，高過內池的話，水會先積蓄在前池，發揮滯洪的效果，確保家戶場所的排水都能夠排出來，再透過抽水站把這積水抽出去，避免淹水的情形發生。

過去納莉、象神風災最嚴重地區，林右昌視察堵南抽水站。圖／基隆市政府提供
過去納莉、象神風災最嚴重地區，林右昌視察堵南抽水站。圖／基隆市政府提供
過去納莉、象神風災最嚴重地區，林右昌視察堵南抽水站。圖／基隆市政府提供
過去納莉、象神風災最嚴重地區，林右昌視察堵南抽水站。圖／基隆市政府提供
過去納莉、象神風災最嚴重地區，林右昌視察堵南抽水站。圖／基隆市政府提供
過去納莉、象神風災最嚴重地區，林右昌視察堵南抽水站。圖／基隆市政府提供

烟花颱風 基隆

延伸閱讀

基隆開始出現間歇強降雨強風 今明滿潮市區圍籬被吹倒

基隆宣布加開孕婦疫苗接種專線 不用等湊足10人

時雨量破50或3小時100毫米恐成災 林右昌：做最好準備

颱風逼近停疫苗「逆時中」？林右昌：我們用電子鐘沒逆時鐘問題

相關新聞

影／烟花海警發布花蓮湧長浪 海巡拉封鎖線勸離遊客

烟花颱風海警發布，花蓮海邊湧現長浪，海巡署第一二岸巡隊到沿海地區拉起封鎖線，並在崇德、七星潭、磯崎、石梯坪等觀浪熱點，勸...

影／基隆海邊出現4米高大浪 大武崙店家民眾裝防水閘門

烟花颱風龜速逼近北台，基隆市今天海邊有大浪、長浪，外木山海岸浪高約4.5公尺，海興泳池被海浪吞噬，海大理工學院防波堤也出...

影／中颱烟花來勢洶洶 海巡勸離觀浪民眾

中颱烟花來勢洶洶，中央氣象局持續針對中颱烟花發布海上颱風警報，迎風面的基隆北海岸地區需嚴加防範，隨著風雨逐漸增強，有民眾...

縱管處放流3千隻食藻性魚類 改善鯉魚潭水質

花蓮鯉魚潭是一座堰塞湖，每年夏季湖水受到高溫而產生優養化，花東縱谷國家風景區管理處委託東華大學，2016年起放流原生種黑...

基隆廟口、愛四路夜市27復市 可否內用等中央防疫指引

基隆廟口夜市因疫情影響自5月起，已停業2個多月，市府昨晚與廟口攤商代表開會後決議27日復市，出入口端點將管制人流，攤商採...

為解封後振興觀光準備 60多家業者整合大基隆觀光圈

全國疫情趨緩，解封在即，為振興基隆疫後觀光，基隆市政府今辦理「海派浪漫 基隆Go Shopping」合作店家線上說明會，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。