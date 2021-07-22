過去納莉、象神風災最嚴重地區 林右昌視察堵南抽水站

烟花颱風龜速前進，持續發展，基隆市長林右昌今天前往堵南抽水站視察，過去是納莉、象神風災期間淹水最嚴重的地區，現在24小時戒備，要把防颱工作整備做到最好。

林右昌指出，目前烟花颱風還在持續發展當中，而且朝著台灣的方向前進，不管颱風未來發展以及路徑如何，對於台灣北部一定會有很大的影響，基隆地區從昨天晚上已經出現間歇性風雨，市府嚴陣以待，台灣一年多沒有颱風侵襲，更不容輕忽，本市所有防颱機具以及整備工作，進行全面性的檢視，希望能夠防範於未然。

林右昌說，「料敵要從寬」，防颱工作則要從嚴進行，目前各局處、相關單位都已經做好防颱的準備，市府一方面防疫、一方面防颱，早上視察的堵南抽水站，過去是納莉、象神風災期間淹水最嚴重的地區，現在24小時有同仁在辛苦守護市民的安全，相信一定可以把防颱工作整備做到最好。