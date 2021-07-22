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烟花颱風逼近 台東劃定山區海邊管制進入

中央社 / 台東縣22日電

烟花颱風逼近，台東縣政府颱風災害應變中心強化3級開設，山區、海邊、溪流今天下午2時過後管制或禁止進入。

縣府表示，台東縣長饒慶鈴除指示相關單位瞭解颱風動態及行進路線外，並於中午12時成立颱風災害應變中心強化3級開設，同時縣府也緊急依災害防救法公告劃定向陽山區及大武山區、各河川溪流水域（含土石流潛勢溪流）、長濱至大武暨蘭嶼和綠島沿線的海岸、漁港為限制或禁止人民進入或命其離去範圍。

縣府表示，非持有通行證或應緊急避難之需要者，民眾於颱風來襲期間，不得進入劃定的範圍從事戲水、觀潮、垂釣、登山、健行、溯溪、出海捕魚等活動，如違反規定將依法進行舉發，處新台幣5萬元以上、25萬元以下罰鍰，自今日下午2時起生效。

觀光局東管處長林維玲呼籲民眾，不要冒險到海邊觀浪，可以在家透過東管處設置在東海岸的4支即時影像觀浪，精彩又安全。

烟花颱風 台東 蘭嶼

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