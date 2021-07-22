基隆廟口、愛四路夜市27復市 可否內用等中央防疫指引

基隆廟口夜市因疫情影響自5月起，已停業2個多月，市府昨晚與廟口攤商代表開會後決議27日復市，出入口端點將管制人流，攤商採「2罩1套」防疫措施；另愛四路夜市，因經營型態和廟口夜市較不相同，原則上也在27日恢復營業，但如何管制措施還要再研議。兩夜市是否可以內用，則還要看中央降級防疫指引再決定。

市府產發處長黃健峰說，原則上廟口夜市和愛四路夜市都在27日復市，但是否可以內用，則還要看中央降級防疫指引再決定，相關防疫作為會再視疫情滾動式調整及檢討。

市府產發處說，基隆市廟口夜市，從5月17日開始停業，自來水公司利用休市期間汰換老舊管線，環保局也進行排水溝清淤，跟著全國三級警戒延期，復市日期一延再延。

市長林右昌昨天下午則在防疫記者會說，市府會站在協助角度，讓攤商能夠早日恢復營業，防疫工作還是最重要，希望讓消費者和攤商都安心。

產業發展處昨晚與廟口小吃業者代表協調，27日起恢復營業，現場會設人流監測系統控管人潮，並引進運用在崁仔頂漁市的測溫儀器。

與廟口夜市緊臨的愛四路夜市，經營型態和廟口夜市以吃的為主較不相同，有小吃也有百貨等，市府將會再和自治會商議管控措施。