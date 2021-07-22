快訊

首例Delta病毒確診死亡個案 屏東枋寮果農妻昨天病逝

聽新聞
test
0:00 / 0:00

基隆廟口、愛四路夜市27復市 可否內用等中央防疫指引

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
基隆廟口愛四路夜市27日復市，可否內用等中央防疫指引。記者游明煌／攝影
基隆廟口愛四路夜市27日復市，可否內用等中央防疫指引。記者游明煌／攝影

基隆廟口夜市疫情影響自5月起，已停業2個多月，市府昨晚與廟口攤商代表開會後決議27日復市，出入口端點將管制人流，攤商採「2罩1套」防疫措施；另愛四路夜市，因經營型態和廟口夜市較不相同，原則上也在27日恢復營業，但如何管制措施還要再研議。兩夜市是否可以內用，則還要看中央降級防疫指引再決定。

市府產發處長黃健峰說，原則上廟口夜市和愛四路夜市都在27日復市，但是否可以內用，則還要看中央降級防疫指引再決定，相關防疫作為會再視疫情滾動式調整及檢討。

市府產發處說，基隆市廟口夜市，從5月17日開始停業，自來水公司利用休市期間汰換老舊管線，環保局也進行排水溝清淤，跟著全國三級警戒延期，復市日期一延再延。

市長林右昌昨天下午則在防疫記者會說，市府會站在協助角度，讓攤商能夠早日恢復營業，防疫工作還是最重要，希望讓消費者和攤商都安心。

產業發展處昨晚與廟口小吃業者代表協調，27日起恢復營業，現場會設人流監測系統控管人潮，並引進運用在崁仔頂漁市的測溫儀器。

與廟口夜市緊臨的愛四路夜市，經營型態和廟口夜市以吃的為主較不相同，有小吃也有百貨等，市府將會再和自治會商議管控措施。

夜市 疫情 基隆

延伸閱讀

防疫三級警戒宅在家新病號　缺乏運動腹脹便秘通通來

捐便當飲料及護手霜 立委林宜瑾團隊大手筆挺奇美防疫

原住民學生學族語錄防疫影片 親友族人直呼感動

因應防疫可望降級 台東飯店業者安排員工快篩

相關新聞

影／烟花海警發布花蓮湧長浪 海巡拉封鎖線勸離遊客

烟花颱風海警發布，花蓮海邊湧現長浪，海巡署第一二岸巡隊到沿海地區拉起封鎖線，並在崇德、七星潭、磯崎、石梯坪等觀浪熱點，勸...

影／基隆海邊出現4米高大浪 大武崙店家民眾裝防水閘門

烟花颱風龜速逼近北台，基隆市今天海邊有大浪、長浪，外木山海岸浪高約4.5公尺，海興泳池被海浪吞噬，海大理工學院防波堤也出...

基隆廟口、愛四路夜市27復市 可否內用等中央防疫指引

基隆廟口夜市因疫情影響自5月起，已停業2個多月，市府昨晚與廟口攤商代表開會後決議27日復市，出入口端點將管制人流，攤商採...

影／中颱烟花來勢洶洶 海巡勸離觀浪民眾

中颱烟花來勢洶洶，中央氣象局持續針對中颱烟花發布海上颱風警報，迎風面的基隆北海岸地區需嚴加防範，隨著風雨逐漸增強，有民眾...

為解封後振興觀光準備 60多家業者整合大基隆觀光圈

全國疫情趨緩，解封在即，為振興基隆疫後觀光，基隆市政府今辦理「海派浪漫 基隆Go Shopping」合作店家線上說明會，...

烟花颱風影響海象不佳 台馬之星明天基隆往馬祖停航

烟花颱風逼進台灣北部海域，新華航業公司公告「台馬之星」今天因防疫減班，基隆→馬祖航班取消，明天受颱風影響，海象不佳，基隆...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。