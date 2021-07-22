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影／烟花海警發布花蓮湧長浪 海巡拉封鎖線勸離遊客
烟花颱風海警發布，花蓮海邊湧現長浪，海巡署第一二岸巡隊到沿海地區拉起封鎖線，並在崇德、七星潭、磯崎、石梯坪等觀浪熱點，勸導民眾不要進入。
氣象局昨晚發布烟花颱風海上警報，也提醒各海面風浪將逐漸增大，花蓮縣政府昨晚10時完成緊急應變中心二級開設，也同布將縣內海岸、海港及港埠畫為警戒區域。
海巡署東部分署第一二岸巡隊因應縣府公告，已編組到各公告警戒區域拉起封鎖線，第一二岸巡隊組主任吳正達表示，除拉封鎖線，也採定點及機動方式，在崇德海灘、七星潭、太平洋公園、磯崎海水浴場及石梯坪等觀浪熱點勸離遊客。
一早有民眾到七星潭海邊觀浪、或到太平洋公園騎乘自行車，都被海巡人員勸離。
第一二岸巡隊提醒，發布禁限制公告期間，若民眾擅闖管制區域、經勸導仍不離去者，可依違反災害防救法處5萬元到25萬元的罰鍰，請民眾配合，若有需要救助的情況，可撥打海巡118的服務專線。
另外，海巡署第六隊有6艘巡防艇泊靠在花蓮港內，因為花蓮湧現長浪，海巡隊動員隊員以纜繩加強固定，另有一艘巡防救難艇PP-10056在港區待命，若有狀況即可立即出海救援。
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