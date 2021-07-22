快訊

首例Delta病毒確診死亡個案 屏東枋寮果農妻昨天病逝

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／烟花海警發布花蓮湧長浪 海巡拉封鎖線勸離遊客

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
烟花颱風海警發布，第一二岸巡人員到海邊拉起封鎖線。圖／第一二岸巡隊隊提供
烟花颱風海警發布，第一二岸巡人員到海邊拉起封鎖線。圖／第一二岸巡隊隊提供

烟花颱風海警發布，花蓮海邊湧現長浪，海巡署第一二岸巡隊到沿海地區拉起封鎖線，並在崇德、七星潭、磯崎、石梯坪等觀浪熱點，勸導民眾不要進入。

氣象局昨晚發布烟花颱風海上警報，也提醒各海面風浪將逐漸增大，花蓮縣政府昨晚10時完成緊急應變中心二級開設，也同布將縣內海岸、海港及港埠畫為警戒區域。

海巡署東部分署第一二岸巡隊因應縣府公告，已編組到各公告警戒區域拉起封鎖線，第一二岸巡隊組主任吳正達表示，除拉封鎖線，也採定點及機動方式，在崇德海灘、七星潭、太平洋公園、磯崎海水浴場及石梯坪等觀浪熱點勸離遊客。

一早有民眾到七星潭海邊觀浪、或到太平洋公園騎乘自行車，都被海巡人員勸離。

第一二岸巡隊提醒，發布禁限制公告期間，若民眾擅闖管制區域、經勸導仍不離去者，可依違反災害防救法處5萬元到25萬元的罰鍰，請民眾配合，若有需要救助的情況，可撥打海巡118的服務專線。

另外，海巡署第六隊有6艘巡防艇泊靠在花蓮港內，因為花蓮湧現長浪，海巡隊動員隊員以纜繩加強固定，另有一艘巡防救難艇PP-10056在港區待命，若有狀況即可立即出海救援。

烟花颱風海警發布，第一二岸巡人員到海邊勸離民眾。圖／第一二岸巡隊隊提供
烟花颱風海警發布，第一二岸巡人員到海邊勸離民眾。圖／第一二岸巡隊隊提供
烟花颱風海警發布，第一二岸巡人員到海邊拉起封鎖線。圖／第一二岸巡隊隊提供
烟花颱風海警發布，第一二岸巡人員到海邊拉起封鎖線。圖／第一二岸巡隊隊提供

海巡署 烟花颱風 氣象局

延伸閱讀

烟花颱風逼近 新北籲民眾加強防颱防疫少出門

影／桃園竹圍港400漁船入港避烟花 魚貨中心冷清

烟花颱風逼近東部風浪增 海巡拉封鎖線勸離民眾

烟花颱風發布海警 北市風雨陣陣

相關新聞

影／烟花海警發布花蓮湧長浪 海巡拉封鎖線勸離遊客

烟花颱風海警發布，花蓮海邊湧現長浪，海巡署第一二岸巡隊到沿海地區拉起封鎖線，並在崇德、七星潭、磯崎、石梯坪等觀浪熱點，勸...

影／基隆海邊出現4米高大浪 大武崙店家民眾裝防水閘門

烟花颱風龜速逼近北台，基隆市今天海邊有大浪、長浪，外木山海岸浪高約4.5公尺，海興泳池被海浪吞噬，海大理工學院防波堤也出...

基隆廟口、愛四路夜市27復市 可否內用等中央防疫指引

基隆廟口夜市因疫情影響自5月起，已停業2個多月，市府昨晚與廟口攤商代表開會後決議27日復市，出入口端點將管制人流，攤商採...

影／中颱烟花來勢洶洶 海巡勸離觀浪民眾

中颱烟花來勢洶洶，中央氣象局持續針對中颱烟花發布海上颱風警報，迎風面的基隆北海岸地區需嚴加防範，隨著風雨逐漸增強，有民眾...

為解封後振興觀光準備 60多家業者整合大基隆觀光圈

全國疫情趨緩，解封在即，為振興基隆疫後觀光，基隆市政府今辦理「海派浪漫 基隆Go Shopping」合作店家線上說明會，...

烟花颱風影響海象不佳 台馬之星明天基隆往馬祖停航

烟花颱風逼進台灣北部海域，新華航業公司公告「台馬之星」今天因防疫減班，基隆→馬祖航班取消，明天受颱風影響，海象不佳，基隆...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。