為解封後振興觀光準備 60多家業者整合大基隆觀光圈

全國疫情趨緩，解封在即，為振興基隆疫後觀光，基隆市政府今辦理「海派浪漫 基隆Go Shopping」合作店家線上說明會，針對後疫情時代基隆觀光行銷活動進行說明，吸引基隆風景區特色店家、旅宿業、在地伴手禮及基隆嶼登島船家等60多家在地業者熱情參與，要透過大基隆觀光圈的整合，推動智慧觀光旅遊，帶動基隆疫後觀光商機。

觀光及城市行銷處曾姿雯處長表示，此次疫情改變國人消費型態，疫情雖稍有緩解，基隆振興觀光仍需做好逐步解封的準備。為提升基隆之觀光效益，並結合本年度與交通部觀光局積極推動「智慧觀光」服務，輔助在地店家疫後振興。

市府規畫自7月27日至9月29日，推出「海派浪漫 基隆Go Shopping」基隆觀光行銷活動，期藉由旅遊服務電子平台、店家整合APP、QRcode等智慧科技工具，透過電子商品抵用券之消費方式發展智慧觀光旅遊，帶動疫後觀光商機，協助基隆市觀光業者在後疫情時代能夠快速復甦。

「海派浪漫 基隆Go Shopping」活動期間將推出2000套「海派浪漫商品抵用券」買1送1限量優惠，民眾只要在線上以超優惠價格購買套票並取得QR Code抵用券後，於本次專案的基隆在地合作店家消費，不限購買品項及最低消費金額均可折抵，讓基隆旅遊行程更加輕鬆又優惠。另活動期間內更加碼推出網路刮刮樂活動，旅客除有機會獲得在地特色店家產品，更有機會刮中7折電子折價券，且可與買一送一優惠併用，想來基隆旅遊的民眾千萬不能錯過。

未來旅客使用電子票券出遊，能夠減少現場排隊買票的時間、免去票券遺失的煩惱，還能讓旅客在出遊前，事先輕鬆規畫行程，同時以「零接觸」的線上刷卡方式結帳，方便又快速，更能營造基隆市安心旅遊環境。

市府說，預計合作者除基隆和平島公園、國立海洋科技博物館、陽明海洋文化藝術館等知名景點外，更與如圖們咖啡、海那邊、基隆朋廚伴手禮等多間知名特色店家合作，也歡迎尚未加入觀光業者，一同開創基隆疫後觀光商機。

「海派浪漫 基隆Go Shopping」活動將於7月27日正式上線，活動專頁及基隆市旅遊資訊，請持續關注基隆旅遊網最新活動訊息

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