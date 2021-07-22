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影／基隆海邊出現4米高大浪 大武崙店家民眾裝防水閘門
烟花颱風龜速逼近北台，基隆市今天海邊有大浪、長浪，外木山海岸浪高約4.5公尺，海興泳池被海浪吞噬，海大理工學院防波堤也出現間歇性的大浪。在2017年曾發生暴雨災情慘重的大武崙店家、民宅，今天上午有堆沙包、架防水閘門加強防災。
基隆到北海岸一帶今天都有大浪，外木山海岸浪高約4.5公尺，海興泳池被海浪吞噬，海大理工學院防波堤出現間歇性的大浪，並有零星民眾在海邊觀浪。大武崙沙灘受颱風影響，海漂垃圾佈滿沙灘，整個沙灘也被大浪吞噬約三分之一。
基隆市大武崙地區緊鄰大武崙溪，2017年6月2日豪大雨成災，武崙溪暴漲，基金一路、二路及武嶺街都發生嚴重淹水災情，很多商家民宅都泡水，有的還淹到1米半。災後大武崙溪基金一路堤岸加高，大武崙地區強化周邊區域排水。
今天上午已有部分店家已把防水閘門裝上去，但大部分還要開店營業還沒有裝上，也有社區在大門口備妥沙包，因為先前曾有大水淹入。安樂區中崙里長李源林也把服務處防水閘門裝上，提醒里民注意防災。
市府表示，大武崙溪目前抽水機尚未進駐，目前視颱風動向來隨機調整。基金一路有店家人員說，經過上次的大淹水，大家會擔心，但堤防已有加高，加上防水閘門只要10到20分鐘就可裝好，還是要提高警覺，民眾指上次暴雨淹進店內超過1米高，現在想起來都還覺得很恐怖。其他店家多表示，晚上打烊後才會裝上防水閘門。
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