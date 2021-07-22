太魯閣山月吊橋檢測維修 8/4起封閉7天

太魯閣國家公園景點山月吊橋去年8月開放後，成為園區內人氣景點，為避免群聚，微解封後採全預約制，預計8月4日至10日將封閉進行檢測、維修。

太魯閣國家公園管理處指出，將於8月4日至10日進行山月吊橋監測系統修復及設施檢測、維修工程，維修期間暫停預約及開放，工程若受天候影響而延長或改變施工期間，將另行公布。

太管處指出，山月吊橋之前因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）3級警戒而封閉，13日微解封後重新開放，採網路預約制，開放名額從1天1000人，降載至400人，分4場次開放，採網路預約。

太管處指出，微解封後人氣尚未恢復，26日進一步解封後，每天預約人數僅100多人，未來將視解封狀況，評估是否重新開放現場候補。

中度颱風烟花逼近，中央氣象局昨天晚間8時30分發布海上警報。太管處指出，今天巡視園區內狀況正常，目前山上無風無雨，吊橋警戒值是每秒最大風速20公尺，目前最大風速12公尺，累積雨量要達到200毫米，未達封閉警戒，山月吊橋維持正常開放。