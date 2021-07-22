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因應防疫可望降級 台東飯店業者安排員工快篩
國內疫情警戒有機會三級降到二級，因應遊客出遊潮，台東各家飯店旅宿業者加強措施，甚至有飯店業者安排員工快篩，要讓員工及遊客安心。另市區影城也採高規格防疫措施，民眾放心看電影。
台東縣觀光協會理事長、鹿鳴酒店董事長潘貴蘭說，雖然快篩陰性不代表未染疫，但至少是相對健康，這代表鹿鳴不僅重視員工健康，也重視提供一個基本相對安全的住宿空間，給來到鹿鳴的每一位遊客。
她說，7月26日疫情警戒有機會降級，台東飯店旅宿方面已經開始加強防疫準備工作，除了員工篩檢，也大規模全面消毒，用餐區分流及安裝隔板防護，以及進出口的量體溫、消毒和實聯制登記等措施。
另市區影城恢復營業，防疫規格也提升，包括入場總量管制80人，採梅花座，禁止飲食、全程戴口罩及量體溫、消毒、實聯制登記入場。業者表示，只要體溫超過37.5度就禁止入場。
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