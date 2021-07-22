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不受烟花影響山月吊橋正常開放 8月因檢測封閉1星期
烟花颱風海上警報已發布，太魯閣國家公園內山月吊橋目前仍維持開放，管理處表示，目前山上無風無雨，風速、雨量均尚未達到警戒值，初步評估颱風影響不大，會持續觀察走勢。不過，山月吊橋將於8月4日至10日進行保固期間的檢測及維修，屆時暫停預約開放。
山月吊橋是太魯閣國家公園的新興人氣景點，疫情爆發前每天開放4場次各250人，也就是一天共1000個名額，幾乎一開放預約就秒殺；5月中旬因疫情三級警戒封閉，7月13日起微解封，但預約人數降載剩4成，為避免群聚，採全部上網預約的方式，不開放現場候補，也必須落實全程戴口罩、保持社交距離等防疫措施。
太魯閣國家公園管理處觀察，微解封後人氣尚未回流，目前每天4場次共400個名額，但平均僅100到150人造訪，評估是因為民眾對疫情期間出遊還是很謹慎，待疫情狀況明朗後，人流就可能會逐漸恢復。
烟花颱風海警昨晚發布，今早太管處園區狀況正常，尚未受到颱風影響，山月吊橋仍維持開放。
此外，山月吊橋將於8月4日至10日進行保固期間監測系統修復及設施檢測、維修，施工期間暫停預約及開放。
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