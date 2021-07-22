烟花掀起浪花 東管處即時影像觀浪精彩又安全

烟花颱風外圍環流影響，台東海岸出現長浪，打在礁岩上激起數米浪花，民眾不用冒險到海邊，透過東管處的4支即時影像攝影觀浪精彩又安全。

今天上午烟花颱風距離台灣尚有400多公里，台東艷陽高照。不過，受到颱風外圍環流影響，台東沿海從大武至長濱，以及蘭嶼、綠島逐漸出現長浪，打在礁岩上激起數米高的浪花，吸引民眾觀賞。

雖然中央氣象局昨晚發布烟花颱風海上颱風警報，但台東未列入大雨特報範圍，因此台東颱風災害應變中心尚未劃設禁止、管制民眾靠近海邊，今天上午就有民眾趁著好天氣靠近海邊觀浪。

不過，也有民眾不用到海邊，也能觀賞到美麗的浪花。透過觀光局東部海岸國家風景區管理處設置在東海岸的4支即時影像攝影，掌握東海岸的日夜景象，夜間追星，白天觀浪。

東管處長林維玲說，浪花很美，但大家不用以身涉險到海邊觀浪，透過東海岸的即時影像觀浪精彩又安全。今天上午烟花颱風距離台灣還有300至400多公里，東海岸天氣非常好，陽光普照，但海邊浪很大，民眾千萬不要冒險到海邊觀浪，推薦大家在家裡用即時影像的鏡頭觀看東海岸浪花，漂亮又安全。

根據中央氣象局資料台東沿海從22日至24日均有3至4公尺高的浪，風力4至6級。

東管處分別在石梯坪、三仙台、都歷管理處、加路蘭遊憩區裝設24小時即時影像攝影。