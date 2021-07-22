基隆開始出現間歇強降雨強風 今明滿潮市區圍籬被吹倒

基隆市從昨晚開始出現間歇性陣陣的強降雨，還有強風，市區已有圍籬被吹倒，目前上午風強但雨不大，間歇性下雨。市長林右昌今天上午在臉署貼文，烟花來襲，千萬不可輕忽，雖然依目前的路徑颱風應不會登陸，但基隆仍被暴風圈籠罩，今天起又適逢大潮，請低窪地區民眾務必提高警覺。

林右昌說，昨晚中央氣象局，針對烟花颱風發布海上颱風警報，基隆市昨晚開始出現陣陣強降雨，雖然依目前的路徑颱風應不會登陸，但基隆仍被暴風圈籠罩。21日起又適逢大潮，請低窪地區民眾務必提高警覺。

林右昌說，根據預估，沿海陣風將可達13級，為了市民朋友的生命安全，請勿前往海邊觀浪，相關單位也會加強巡查。

市府表示，今天滿潮時段為上午6時6分、晚上9時31分，明天滿潮時段為上午6時45分、晚上10時21分。