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年過6旬她廚藝好、態度佳老闆賞識 養老金被騙重返職場

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
芬姐（化名）辛苦多年攢了一筆養老金，卻不慎被詐騙一空，年紀大四處碰壁。所幸基隆就業中心積極進行輔導與協助推介媒合，得以順利重返職場，目前已穩定就業超過3個月。圖／基隆就業中心提供
芬姐（化名）辛苦多年攢了一筆養老金，卻不慎被詐騙一空，年紀大四處碰壁。所幸基隆就業中心積極進行輔導與協助推介媒合，得以順利重返職場，目前已穩定就業超過3個月。圖／基隆就業中心提供

基隆一名60多的芬姐（化名）辛苦多年攢了一筆養老金，卻不慎被詐騙一空，讓她連維持生計不易，必須再找工作，但因年紀大四處碰壁。所幸到基隆就業中心求職後，經李姓就服員積極進行輔導與協助推介媒合，因她廚藝好、工作態度佳獲老闆賞識，得以順利重返職場，目前已穩定就業超過3個月。

基隆就業中心主任盛慧中今天表示，「職場學習及再適應計畫」是勞動部為協助特定對象等就業弱勢者就業準備及就業適應，透過事業單位或團體提供職場學習及再適應機會，使求職者順利重返職場。就業中心提供許多就業促進工具，對類似芬姐的狀況可提供不少幫助。

「工作真的難找，求職時要不是被嫌年紀太大，就是老闆隨便應付兩句打發我走，沒有人願意相信我還能做」，芬姐走進基隆就業中心時，眉頭深鎖、語帶哽咽地訴說求職困境。

就服員安撫芬姐沮喪的情緒，在言談中發現芬姐親和力十足，且在談到烹飪時，神情流露出幾許自信，於是就服員積極尋找轄區內友善廠商及與烹飪相關的適性工作機會，並運用「職場學習及再適應計畫」，順利推介芬姐至一家安養中心擔任廚務人員。

雇主表示，她的廚藝很好，對她認真負責的工作態度讚不絕口，更肯定就業中心積極協助高齡者就業，讓勞工、企業與政府三贏。芬姐說，非常珍惜得來不易的工作機會，穩定的收入讓她生活逐漸步入常軌，終於鬆了一口氣。

基隆就業中心主任盛慧中今天表示，「職場學習及再適應計畫」是勞動部為協助特定對象等就業弱勢者就業準備及就業適應，透過事業單位或團體提供職場學習及再適應機會，使求職者順利重返職場。就業中心提供許多就業促進工具。

與求職預備的評估與協助，求職者可以到基隆就業中心及六堵分站，讓一案到底就業服務人員提供量身打造的就業資源協助，以期早日重返職場。相關細節請洽基隆就業中心（02）24225263及六堵分站（02）24515020，或上「台灣就業通」網站 https://www.taiwanjobs.gov.tw/  查詢。

職場 基隆 求職

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