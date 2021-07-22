基隆廟口27日恢復營業 入口端點控管人流
基隆廟口夜市受到疫情影響已停業2個月，市府今天和廟口攤商代表開會後，決議27日復市，除在出入口端點控管人流外，攤商也採「2罩1套」防疫措施。
基隆市政府產業發展處今天晚間表示，市府已要求廟口夜市攤商在出入口管制人流，攤商則採「2罩1套」（口罩、面罩和手套）防疫措施，另在市府安排下，廟口有9成5以上攤商已施打COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，僅有少數攤商因懷孕等個人因素未接種。
產發處指出，現場也將透過人流監測系統控管人潮，同時也會引進運用在崁仔頂漁市的測溫儀器，消費者進入廟口夜市則須量體溫、手部消毒和採取實聯制，市府並將視中央流行疫情指揮中心發布26日後防疫指引調整。
至於附近的愛四路夜市，產發處表示，因營業形態與廟口有差異，市府將會另外再與自治會約時間商議。市長林右昌下午則在記者會表示，市府會站在協助角度，讓攤商能夠早日恢復營業，當然防疫工作還是最重要，希望讓消費者和攤商都安心。
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