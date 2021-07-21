花蓮國小教職員接種疫苗 盼早日回歸正常校園生活

花蓮縣國小教職員今天全面開打新冠疫苗，現場除了由門諾醫院團隊替老師們接種，吉安國小教職員也協助老師們報到。許多完成疫苗接種的的老師紛紛表示，早點接種不僅提升保護力，對學生來說也是負責任的表現，希望疫情趕快回穩，早日回歸正常的校園生活。

國小教職員疫苗開打，花蓮縣政府教育處代理處長饒忠、衛生局長朱家祥也前往關心，朱家祥表示，不論是打哪一種疫苗，打在身上的疫苗就是好疫苗，AZ疫苗不僅是非常安全可靠的疫苗，接種後一樣能產生抗體，避免發生重症及死亡。

花蓮預計有3300多位教職員分北中南4個場地完成疫苗接種，其中吉安國小場次就超過1200位，門諾醫院團隊延續日前的大型接種經驗，採「宇美町式」打法，以受接種者就座不動、醫護移動的方式，平均1場次可以完成180位的受接種者。

中原國小校長干仁賢今天也與校內教職員一起接種疫苗，他說，學校是各個家庭聚集的地方，對老師們來說風險也相對高，完成疫苗接種後，不僅老師們安心，開學後家長也放心，尤其新冠肺炎可能有流感化的趨勢，打疫苗是最好的預防。文蘭國小張老師也表示，打疫苗不僅自己心安，對孩子們來說也是一種負責的表現，不管打哪一種疫苗，有保護力的疫苗就是好疫苗。