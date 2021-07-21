快訊

補教業：若7月27日降級不能復課 將要求國賠

評／「台立友好」：立陶宛有和台灣相似的地方？

花蓮國小教職員接種疫苗 盼早日回歸正常校園生活

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮國小教職員今天接種疫苗，盼早日回歸正常校園生活。圖／門諾醫院提供
花蓮國小教職員今天接種疫苗，盼早日回歸正常校園生活。圖／門諾醫院提供

花蓮縣國小教職員今天全面開打新冠疫苗，現場除了由門諾醫院團隊替老師們接種，吉安國小教職員也協助老師們報到。許多完成疫苗接種的的老師紛紛表示，早點接種不僅提升保護力，對學生來說也是負責任的表現，希望疫情趕快回穩，早日回歸正常的校園生活。

國小教職員疫苗開打，花蓮縣政府教育處代理處長饒忠、衛生局長朱家祥也前往關心，朱家祥表示，不論是打哪一種疫苗，打在身上的疫苗就是好疫苗，AZ疫苗不僅是非常安全可靠的疫苗，接種後一樣能產生抗體，避免發生重症及死亡。

花蓮預計有3300多位教職員分北中南4個場地完成疫苗接種，其中吉安國小場次就超過1200位，門諾醫院團隊延續日前的大型接種經驗，採「宇美町式」打法，以受接種者就座不動、醫護移動的方式，平均1場次可以完成180位的受接種者。

中原國小校長干仁賢今天也與校內教職員一起接種疫苗，他說，學校是各個家庭聚集的地方，對老師們來說風險也相對高，完成疫苗接種後，不僅老師們安心，開學後家長也放心，尤其新冠肺炎可能有流感化的趨勢，打疫苗是最好的預防。文蘭國小張老師也表示，打疫苗不僅自己心安，對孩子們來說也是一種負責的表現，不管打哪一種疫苗，有保護力的疫苗就是好疫苗。

門諾醫院表示，今天從上午8點至下午4點，共分為7個時段協助老師們完成接種，接種率約為7成，除部分老師已於1922線上預約且完成疫苗注射外，也有部分教職員因故未能如期接種，醫院會將擇日接種的資訊傳達給教育處，由教育處通知老師們盡快完成接種。

門諾醫院採「宇美町式」打法，以受接種者就座不動、醫護移動的方式，平均1場次可以完成180位的受接種者。圖／門諾醫院提供
門諾醫院採「宇美町式」打法，以受接種者就座不動、醫護移動的方式，平均1場次可以完成180位的受接種者。圖／門諾醫院提供
花蓮縣國小教職員今天全面開打新冠疫苗，由門諾醫院醫護人員協助接種。圖／門諾醫院提供
花蓮縣國小教職員今天全面開打新冠疫苗，由門諾醫院醫護人員協助接種。圖／門諾醫院提供

AZ疫苗 吉安 衛生局

延伸閱讀

總統：1500萬劑BNT疫苗 預計開放12到18歲施打

疫苗接種恐遇颱風 花縣府：若停班課將暫停施打

花蓮縣府籲不要挑疫苗廠牌 「打在身上的都是好疫苗」

引用國際研究 花蓮衛生局長挺疫苗混打

相關新聞

宜蘭60位市區公車司機 車上貼告示怨淪「疫苗孤兒」

北台灣各地公車駕駛近期陸續接種疫苗，同樣被列為第7類施打對象的宜蘭縣國光客運60名市區公車駕駛，卻遲遲打不到，怨淪為「疫...

花蓮國小教職員接種疫苗 盼早日回歸正常校園生活

花蓮縣國小教職員今天全面開打新冠疫苗，現場除了由門諾醫院團隊替老師們接種，吉安國小教職員也協助老師們報到。許多完成疫苗接...

宜蘭打疫苗先等等 723、724因防颱暫停接種

因應烟花颱風來襲，宜蘭縣政府考量民眾安全及防颱整備，7月23日、24日暫停縣內各接種站的疫苗施打服務。原定這2天預約接種...

疫苗接種恐遇颱風 花縣府：若停班課將暫停施打

花蓮縣長徐榛蔚今天喊出「三不、三要、二呼籲」口號，提醒鄉親做好防疫措施，也呼籲中央嚴謹守住邊境防疫，並讓12歲以上國人打...

颱風逼近停疫苗「逆時中」？林右昌：我們用電子鐘沒逆時鐘問題

颱風逼近，基隆市長林右昌昨天提前宣布23、24日公費疫苗接種暫停2日，今天並已發送簡訊通知預約民眾，重新預約改到25至2...

體恤長者不會寫字 萬榮鄉公所免費製作實聯制印章

花蓮5月曾發生一名原住民老翁因重聽，沒有手機又不知道實聯制需要簽名，被男子以歧視字眼辱罵，讓網友為此打抱不平。萬榮鄉公所...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。